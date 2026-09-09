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    Política

    Presidenta de RN critica declaraciones de Barros sobre Núñez: “Fueron impropias para un ministro de Estado”

    La senadora Andrea Balladares se refirió esta jornada a las declaraciones hechas a la prensa por el ministro de Defensa, indicando que el secretario de Estado tiene “una forma equivocada de entender la relación entre dos poderes del Estado”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Creo que las declaraciones del ministro Barros fueron impropias para un ministro de Estado”, sentenció esta jornada en Radio Duna la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, ante los dichos del titular de Defensa (Fernando Barros) sobre la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    Esto, luego de que en entrevista con CNN ayer martes, el secretario de Estado afirmara que la senadora Núñez “forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”.

    Al respecto, Balladares fue crítica de las palabras del ministro, indicando que es “una forma equivocada de entender la relación entre dos poderes del Estado”.

    “La senadora Paulina Núñez es presidenta del Senado y merece un respeto institucional desde su cargo y creo que claramente tenemos que evitar este tipo de dichos por la prensa como fue lo que sucedió ayer con el ministro Barros (...) Son formas que no corresponden y menos por la prensa”, sostuvo.

    En esta línea, Balladares respaldó los dichos iniciales realizados por Núñez -quien cuestionó que Barros se refiera a temas ajenos al ministerio a su cargo- indicando que “llevamos semanas viendo esta polémica de posible tensión entre ambos ministerios”.

    “Trataron de descartarlo hace un par de semanas, de hecho el mismo ministro Barros en una entrevista donde lo descartaba, pero creo que ha seguido siendo un tema y aquí es donde hoy día el gobierno tiene principalmente el desafío de que estos ripios, de que estas diferencias entre ministros, se logren coordinar bien y no sean un tema, sobre todo públicamente”, sostuvo.

    Hoy, afirmó, “tenemos prioridades, que es donde tenemos que fijar la discusión y no en diferencias entre uno u otro ministro”.

    Este tipo de situaciones, indicó, “pasan regularmente en un gobierno nuevo, con partidos nuevos que no habíamos sido coalición, con ministros que también vienen de mundos distintos a la política, y por lo tanto los niveles de coordinación, de trabajo conjunto son un aprendizaje”.

    Yo creo que ahí tenemos un desafío todavía que hay que enfrentar, porque claramente estos ruidos generan una distorsión y generan una concentración de los medios en aquello que puede causar de diferencia entre un ministro y otro, que se deben resolver más bien al interior del gobierno y poder así copar la agenda y la comunicación en las cosas positivas que se están logrando”, afirmó.

    Por otra parte, y consultada sobre cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó hoy al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que entregue la información que afirma tener sobre los episodios de violencia registrados en el marco del estallido social, Balladares destacó positivamente el actuar de Cancillería.

    “Me pareció muy bien y muy acertada”, sostuvo. “Espero saber este resultado por lo que implica, lo complejo y todo lo que se vive en Chile. Son situaciones muy dolorosas y por lo tanto creo que cualquier información que lleve a esclarecer lo que aquí pasó es de mucho cuidado y ojalá, si efectivamente esta información existe, podamos contar con ella”, sostuvo,

    Más sobre:PolíticaAndrea BalladerosPaulina NúñezRNRenovación NacionalFernando Barros

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