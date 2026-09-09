Subsecretaría de Seguridad desvincula a abogado formalizado por femicidio frustrado

La Subsecretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, informó este miércoles que desvinculó al abogado Jaime Ignacio Rojas Opazo que prestaba servicios en la institución, tras ser formalizado el martes por femicidio frustrado.

El profesional habría agredido a su pareja en un departamento, según reveló 24 Horas. Tras mantener una discusión, el abogado habría intentado asfixiar a la víctima y lanzarla desde un balcón. La mujer logró escapar y pedir ayuda al conserje del edificio.

En virtud de esos antecedentes, el sujeto fue formalizado por femicidio frustrado. En consecuencia, la Subsecretaría de Seguridad informó de su desvinculación a través de un comunicado.

“La Subsecretaría de Seguridad Pública informa que el abogado, quien prestaba servicios en esta institución desde 2025 y fue formalizado ayer por el delito de femicidio frustrado, fue desvinculado de la institución”, señalaron desde la cartera.

Asimismo, reafirmaron “su rechazo categórico a toda forma de violencia contra las mujeres”.

Junto con ello, indicaron que “el Programa de Apoyo a Víctimas se encuentra a disposición de la víctima y realizará todas las gestiones necesarias para brindarle el apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico que requiera”.

“Por respeto a la privacidad y protección de la víctima, y considerando que existe una investigación penal en curso, esta Subsecretaría no entregará antecedentes adicionales sobre los hechos”, precisaron.

Rojas Opazo, quien es hijo del exdirector nacional de Gendarmería Jaime Rojas, ya había sido formalizado anteriormente por el delito de lesiones menos graves VIF y lesiones leves. Un par de meses después alcanzó la suspensión condicional del procedimiento.