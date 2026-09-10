Yeomans acusa “irresponsabilidad tremenda” de embajador Judd por dichos sobre el estallido: “Está mintiendo”

La presidenta del Frente Amplio (FA), la diputada Gael Yeomans, calificó este miércoles como una “irresponsabilidad tremenda” los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que los disturbios ocurridos durante el estallido social fueron protagonizados por personas y organizaciones de izquierda.

El martes, en entrevista con CNN Chile, Judd sostuvo que, respecto de octubre de 2019, “lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” , y apuntó a información proveniente de “inteligencia estadounidense, inteligencia chilena”.

Sin embargo, este miércoles, luego de concurrir a la Cancillería tras ser convocado por sus declaraciones, Judd precisó el alcance de sus afirmaciones y señaló: “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”. Además, explicó que sus conclusiones surgieron de análisis basados en información del Congreso, académicos y fuerzas policiales.

En conversación con Radio Pauta, Yeomans cuestionó duramente las declaraciones del representante diplomático y sostuvo que fueron “de una irresponsabilidad tremenda”.

“O sea, hacer una afirmación sin ningún dato, generando, además, también afectando la opinión pública, o sea, lógicamente que genera temor, genera una idea que además él simplemente si no tenía ningún dato y aseveró eso, está mintiendo, eso es lo que a uno lo deja, ¿cierto?”, afirmó.

La diputada también cuestionó el rol de Judd como representante de Washington. “¿Uno debería interpretar que está representando a Estados Unidos? ¿Al gobierno de Donald Trump? Es bien compleja la situación, creo yo”, sostuvo.

Críticas al gobierno

Yeomans vinculó además el episodio con la relación entre Chile y Estados Unidos y mencionó la sobretasa arancelaria de 12,5% aplicada a diversos productos chilenos.

En ese contexto, cuestionó la respuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast frente a las decisiones de Washington que, según sostuvo, están afectando al empresariado nacional.

“No veo que tengan coraje para defender el país. Entonces, todo esto que se mostraba, que eran personas con mucho, supuestamente, carácter y que iban a defender al país, se ha mostrado que del patriotismo le ha quedado bien poco al gobierno de Chile, frente a la necesaria defensa que tienen que hacer ante Estados Unidos y también ante Argentina”, afirmó.