Cadem: 62% rechaza que embajador Judd se pronuncie sobre política chilena y 74% aprueba que fuera convocado por el gobierno

El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que al 62% de los encuestados le parece incorrecto que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se pronuncie sobre temas de política chilena.

Esto, luego de que el martes, en entrevista con CNN Chile, el diplomático norteamericano asegurara que, de acuerdo con informes de inteligencia estadounidenses, la violencia generada en el marco del estallido social provino de “organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

Tales dichos llevaron a que la Cancillería citara al embajador Judd este miércoles, con el objeto de solicitar información respecto de tales antecedentes.

Y en este marco, el sondeo de Cadem arrojó que, además, un 74% está de acuerdo con que el gobierno lo haya convocado para solicitar los antecedentes que respaldarían sus dichos.

Pese a esto, un 48% de los sondeados está de acuerdo con el embajador Judd sobre el origen del estallido social, mientras un 44% no cree que la violencia del estallido social provino de organizaciones de izquierda.

Relaciones con Argentina

Asimismo, el sondeo consultó sobre las relaciones de Chile con Argentina, tensionadas recientemente por dichos de sus autoridades sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Al respecto, un 60% considera que el país transandino es un socio poco confiable, mientras que un 54% cree que el Presidente José Antonio Kast debería exigir a Buenos Aires la derogación del decreto del 2021, que plantea que el Estrecho de Magallanes es un espacio compartido entre Chile y Argentina.

En tanto, un 68% piensa que las Islas Malvinas o Falklands son británicas y solo un 17% apoya la reivindicación argentina, mientras que 15% optó por no responder. En ese sentido, un 62% está en desacuerdo con que Kast, en su declaración conjunta con su par argentino, Javier Milei, reiterara “el apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas”.

Y en este marco, un 50% opina que la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, realizada por la oposición, es una buena idea, mientras un 41% cree que la principal razón detrás de ella son las críticas al manejo del gobierno frente Argentina y Estados Unidos.