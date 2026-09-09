Tomás Izquierdo: “El Banco Central, si ha pecado de algo, es de tener una política monetaria errática”

El economista y gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, tuvo una lectura crítica sobre el mensaje de política monetaria que ha realizado el Banco Central.

¿Qué lectura hace del Ipom?

Conocido el último Imacec todos habíamos ajustado a la baja nuestra expectativa. Mi proyección es de 0,5% para el año. Simplemente aterrizó a la realidad. El Ipom anterior había dado una señal un poco equívoca, dándole mucho peso a factores de oferta y no dándole mayor peso a factores de demanda. Ahora sí lo está haciendo. Reconoce que hay una debilidad tanto en la inversión como en el consumo, y de hecho profundiza en el análisis qué elementos están detrás de esa debilidad.

¿Los factores de demanda principalmente, comienzan de alguna manera con este shock, del petróleo que se traspasa directamente a los consumidores?

Si uno tuviera que buscar el elemento más incidente, sin duda ese es. Ahora, si uno le agrega a ese elemento un manejo comunicacional que yo creo que no fue del todo pulcro por parte de Hacienda, cuando exacerbó esta idea del fisco quebrado y que esta idea de que la situación fiscal era mucho peor de lo que ellos imaginaban, que habían sido distorsionadas las cifras, etcétera. Eso amplificó una sensación de precariedad, generó más temor. Además, el Banco Central no ponderó suficientemente la herencia del gobierno anterior. La crisis laboral venía hace un rato largo con un incremento en salario mínimo desproporcionado, reducción de jornada laboral, el aumento de la cotización previsional, justo en momentos en que necesitábamos abaratar la mano de obra. Entonces tenemos un mercado laboral caro y rígido, y el resultado fue que las empresas se ajustaron y hemos aumentado nuestra tasa de desempleo. Todos esos elementos están detrás, están detrás del frenazo del consumo.

¿Le extraño la fuerte baja en la proyección de inversión para este año?

El anunciar en marzo que se venían una serie de medidas que van a favorecer la inversión, como la reducción del impuesto de primera categoría a particularmente en el sector inmobiliario, la construcción, la venta sin IVA o cambios normativos, una serie de anuncios que llevaron a muchos agentes económicos a esperar, generó un freno en las ventas inmobiliarias a partir de abril. Eso cae dentro de los errores comunicacionales del gobierno. Si se va a hacer reformas que se saben que van a tardar varios meses y hasta un semestre en poder promulgarse los decretos e implementarse la reforma, no creo que sea conveniente anunciarlas de esa forma.

Para el próximo año, ¿cuál es el mensaje que resalta de lo que dijo el BC?

El Banco Central revisó al menos dos cosas con un cierto sesgo. Uno, mantuvo un crecimiento bajo para el próximo año, como diciendo, aquí no vemos que la economía vaya a reacelerarse y dos, revisó lo que llaman las brechas de capacidad, acusando ahora la mayor brecha de capacidad negativa, o sea, más capacidad ociosa en la economía y dijo que la expectativa de inflación sigue ancladas a 12 meses y además la inflación subyacente o sin volátiles se ha comportado bastante bien. Como diciendo, capaz que más adelante tengamos espacio para bajar la tasa.

¿Y eso no es adecuado?

Una lectura más aguda apunta un poquito a un lenguaje más dovish, más blando, y a mí eso no me gusta nada. El Banco Central si ha pecado de algo, es de tener una política monetaria errática, de haber bajado demasiado rápido la tasa de interés después del desborde inflacionario. Esa velocidad excesiva significó una presión fuerte sobre el tipo cambio que generó una mayor persistencia inflacionaria. Preocupa.