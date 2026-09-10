Superintendencia de Pensiones publica índices de referencia para fondos generacionales

La Superintendencia de Pensiones publicó este jueves la resolución mediante la cual establece los índices de mercado de referencia para cada una de las categorías de activos financieros definidos en el nuevo Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

Dicho régimen regulará el nuevo esquema de fondos generacionales, el cual forma parte de la reforma al sistema de pensiones aprobada durante el gobierno anterior.

Según comunicó el regulador, los índices son clave en la estructuración de las carteras de referencia para cada fondo generacional, pues a partir de éstos las administradoras definirán la asignación estratégica de las diferentes clases de activos para cada uno de los 10 nuevos fondos.

La superintendencia del ramo detalló que el régimen contempla 13 categorías de activos, distribuidos en dos grupos.

El primero es de activos de crecimiento y está integrado por instrumentos de renta variable nacional, renta variable extranjera de mercados desarrollados y emergentes, renta fija de alto rendimiento (high yield), renta fija extranjera emergente y activos alternativos.

El segundo grupo es el de activos de protección y está compuesto por instrumentos de renta fija nacional de gobierno, renta fija nacional corporativa con grado de inversión, renta fija extranjera con grado de inversión y activos de liquidez en moneda local.

Esta categoría comprende no solo instrumentos de deuda tradicionales, sino que también a activos alternativos caracterizados por generar flujos relativamente estables, predecibles y que cumplan con condiciones especiales establecidas mediante norma de carácter general.

Con ese marco regulatorio, “cada AFP deberá definir e informar a la Superintendencia de Pensiones su asignación estratégica de activos para cada uno de los 10 fondos generacionales, de acuerdo con el límite máximo de activos de crecimiento definido para cada etapa de la trayectoria de inversión y los rangos establecidos en el régimen de inversión para las distintas categorías de activos”, dijo el regulador.

Junto con ello, expuso que la resolución establece las referencias de duración que deberán considerarse para los índices de renta fija correspondientes y la metodología para la construcción de los índices que se utilizarán para medir el desempeño de las inversiones en activos alternativos.

Asimismo, contempla determinados índices de referencia con porcentajes de cobertura cambiaria de carácter transitorio durante el primer año de funcionamiento de los Fondos Generacionales para facilitar la adecuación de los portafolios de los Fondos de Pensiones a la nueva regulación.

Así, para la renta variable nacional el proveedor será la Bolsa de Santiago con el índice Infoces, mientras que para renta fija de gobierno nacional el benchmark será una combinación de índices de bonos de gobierno que entrega LVA Índices y RiskAmericas.

Para la renta variable extranjera las referencias serán MSCI World y MSCI World Investable Market; MSCI Emerging Markets Latam exChile; MSCI Emerging Markets Latam exLatam; en tanto que para la renta fija extranjera con grado de inversión se consideró a Bloomberg Global Aggregate Developed Countries.

Para capital privado, el proveedor será la Superintendencia de Pensiones que entregará un índice, tal como ocurrirá para “otras inversiones alternativas”.