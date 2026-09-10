Tras ser capturado hace más de un año en Colombia: extraditan a Chile al acusado del sicariato del Rey de Meiggs

Desde Colombia llegó a Chile Alberto Carlos Mejía Hernández, apuntado por el Ministerio Público como uno de los responsables directos del asesinato del empresa y comerciante José Felipe Reyes Ossa, más como conocido como el “Rey de Meiggs”.

El sujeto fue trasladado por efectivos de Interpol esta jornada abordo de un vuelo comercial de la línea aérea Avianca desde Bogotá con destino a Santiago, donde fue recibido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sujeto deberá ser trasladado para completar los trámites correspondientes antes de quedar bajo custodia de Gendarmería.

En agosto del año pasado, Mejía Hernández fue detenido en la ciudad colombiana de Barrancabermeja luego de salir del país tras una polémica liberación judicial.

Mejía había quedado en prisión preventiva luego de su formalización el 9 de julio de 2025 . Sin embargo, tras un error en el sistema judicial, fue dejado en libertad: el hombre utilizaba en Chile el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, por lo cual se provocó un problema con “la identificación del imputado” que permitió su salida de la cárcel.

Posteriormente, La Tercera confirmó que Mejía había llegado a Iquique, Región de Tarapacá, en un automóvil y luego se había trasladado a Arica en un bus.

Tras abandonar Chile por la zona norte, pasó por Perú y Ecuador, hasta llegar a Colombia. Tras su fuga se inició una búsqueda internacional que permitió su captura en tierras colombianas y, más adelante, la tramitación de su extradición.

El asesinato del “Rey de Meiggs”

El homicidio de José Felipe Reyes, conocido como “Rey de Meiggs”, ocurrió el 19 de junio de 2025, en Ñuñoa. Su muerte fue ordenada debido a una millonaria deuda, y en la acción habrían intervenido tres sicarios, quienes lo emboscaron y le dispararon hasta concretar su muerte en las afueras del edificio donde residía.

Wilson Verdugo Díaz, empresario hípico y gastronómico, es sindicado como el autor intelectual del crimen del Rey de Meiggs y fue formalizado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que resolvió dejarlo en prisión preventiva.

De acuerdo a lo acusado por Fiscalía, el crimen del Rey de Meiggs fue ejecutado por Alberto Carlos Mejía Hernández, Yonder Emilio Blanco Veliz y Neomar Andrés Arismendi Duarte. Sin embargo, Verdugo encargó a un cuarto extranjero matar a la víctima, ofreciendo un pago de $30 millones. Fue este cuarto sujeto quien habría contactado a los sicarios para ejecutar el crimen.