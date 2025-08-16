Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

La tarde de este sábado se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del denominado “Rey de Meiggs”.

El antisocial fue capturado en plena vía pública la ciudad de Barrancabermeja, en Colombia, país al cual huyó luego de ser liberado por error desde una cárcel en Santiago.

La información preliminar fue dada a conocer por Carabineros de Chile, institución que se remitió a detallar que la detención del sicario se dio a raíz de las diligencias del OS9, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

Según fuentes policiales, Mejía Hernández será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en espera de la documentación diplomática para su extradición.

Se espera que las autoridades entreguen más detalles dentro de las próximas horas del sábado, puesto que se desconoce, hasta ahora, en qué circunstancias se concretó el arresto.

🚨#Ahora | #Colombia: A raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la @PDI_CHILE e #Interpol de la Policía Nacional de Colombia, a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández,… pic.twitter.com/UeTVVf1hdE — Carabineros de Chile (@Carabdechile) August 16, 2025

Proceso de extradición

Desde la Fiscalía chilena precisaron que la detención se produjo en virtud de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos Estados.

El ente persecutor explicó que, de acuerdo con la legislación colombiana, la notificación roja no equivale directamente a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo limitado para que el país requirente -en este caso Chile- formalice su solicitud.

Ese plazo es de cinco días, contados desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibe formalmente la notificación.

En este contexto, la Fiscalía señaló que en el Juzgado de Garantía deberá iniciarse la tramitación de la extradición, donde el fiscal a cargo tendrá que acreditar los requisitos que permitan decretar prisión preventiva u otra medida cautelar.

Asimismo, en la Corte de Apelaciones, y a petición del fiscal o del querellante, se podrá solicitar la detención previa con fines de extradición, conforme al artículo 434 del Código Procesal Penal.

Dicho tribunal de alzada deberá solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido -en este caso Colombia- la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios conforme al tratado aplicable o, en su defecto, los contemplados en dicho artículo.

Sicario fue liberado por error y huyó del país

Alberto Carlos Mejía Hernández es apuntado como el presunto responsable del homicidio de José Felipe Reyes, conocido como “El Rey de Meiggs”. Por ese caso, fue formalizado el 9 de julio de 2025. Sin embargo, Gendarmería de Chile visó su salida del centro penitenciario Santiago 1 al día siguiente.

Lo anterior debido a que desde el 8° Juzgado de Garantía de Santiago se emitieron tres documentos respecto a la medida cautelar que pesaba sobre el imputado. En uno se ordenaba su prisión preventiva, otro anulaba dicha resolución y un tercero que la volvía a confirmar.

Tras advertirse su salida desde el centro donde debía cumplir la medida cautelar, se iniciaron labores para poder dar con su paradero y privarlo de libertad. Eso mientras crecían los temores de una posible huida del país.

Sin embargo, el pasado lunes 21 de julio, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el ciudadano venezolano huyó del país, luego de indagarse los movimientos que tuvo tras salir de Santiago 1.

Audiencia de formalizacion de 3 sujetos que participaron en el asesinato de comerciante de Barrio Meiggs JAVIER TORRES/ATON CHILE

La Tercera confirmó, por ese entonces, que Mejía habría llegado a Iquique, Región de Tarapacá, en un automóvil y luego se habría trasladado a Arica en un bus. Igualmente, existían dos versiones sobre su salida del país. La primera, respecto a que lo habría hecho por un paso no habilitado; y la otra es que lo habría hecho por el paso fronterizo Santa Rosa, en Tacna, Perú.

En medio de todo, se levantó una alerta internacional para dar con su paradero y así reingresarlo al país para que pague por sus actos ante la justicia.

Adicionalmente, los errores cometidos en su liberación motivaron el inicio de una investigación encabezada por el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén.

Cabe señalar que por el homicidio del comerciante José Felipe Reyes hay cuatro imputados, de los cuales tres se mantienen en prisión preventiva: Yonder Emilio Blanco Veliz, Neomar Andrés Arismendi Duarte (venezolanos en situación irregular) y Wilson Verdugo.

Wilson Verdugo, el presunto autor intelectual del homicidio

Wilson Verdugo Díaz, empresario hípico y gastronómico, es sindicado como el autor intelectual del crimen del “Rey de Meiggs” y fue formalizado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que resolvió dejarlo en prisión preventiva.

La decisión de privarlo de libertad -que posteriormente fue ratificada en un fallo dividido en la Corte de Apelaciones- se dio luego que el tribunal determinara que se acreditaban los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de munición, y la participación del imputado en ellos. Se fijó, por ese caso, un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo a lo acusado por Fiscalía, el crimen del “Rey de Meiggs” fue ejecutado por Alberto Carlos Meía, Yonder Emilio Blanco Veliz y Neomar Andrés Arismendi Duarte. Sin embargo, Verdugo encargó a un cuarto extranjero, aún en proceso de identificación, matar a la víctima, ofreciendo un pago de $30 millones. Fue este cuarto sujeto quien habría contactado a los sicarios para ejecutar el crimen.