Hombre es baleado mientras se encontraba en la celebración de un matrimonio en Estación Central

Un hombre fue baleado en horas de la noche mientras se encontraba en la celebración de un matrimonio en la comuna de Estación Central.

Los hechos se registraron pasada la medianoche, cuando la víctima, un ciudadano de nacionalidad colombiano, fue atacado por un grupo de sujetos que llegaron al lugar de la celebración.

Según explicó el fiscal ECOH, Rodrigo Moya, “un ciudadano colombiano se encontraba en una celebración de matrimonio es víctima de diversos disparos que fueron ejecutados por tres personas que llegaron al lugar de la celebración”.

Tras esto, la víctima, que recibió dos impactos de bala, fue trasladada hasta un recinto asistencial donde se encuentra en riesgo vital.

La Fiscalía instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, con el fin de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.