SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

    Según complementó el ministro de Vivienda, "ellos tienen que resolver la modalidad en que se va a financiar y si no se financia, bueno, creo que habrá que ir a decir a la gente que no se va a poder reconstruir".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PEDRO RODRIGUEZ

    Durante la mañana de este sábado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó los desafíos que enfrenta la cartera en materia de reconstrucción y el financiamiento necesario para llevarlo a cabo.

    En conversación con Meganoticias, Poduje señaló que el país debe asumir que tendrá que enfrentar procesos de reconstrucción de forma permanente debido a los incendios forestales en el verano, las lluvias y aluviones en el invierno y los sismos que afectan al país.

    Es así como cuestionó que se esté recurriendo al 2% constitucional de forma regular y apuntó a la creación de una división permanente de reconstrucción. “Hoy día el Ministerio de Vivienda tiene cinco divisiones, pero cuando hay una reconstrucción tenemos que adaptar las herramientas que tenemos que son más lentas”, explicó.

    Es así como recalcó que “el 2% constitucional es una medida extraordinaria. Y lo que yo estoy contando en los registros, tuvimos mega incendios en Viña, antes en Biobío, antes en Talca, o sea, entre el 2017 y el 2024, tuvimos tres mega incendios. Que, si yo lo sumo, son 1.500 millones de dólares. Y qué vamos a estar cada año pidiendo un 2% constitucional”.

    Sobre si el ministerio de Hacienda estaría abierto a esto dado los recursos que significa, Poduje señaló que “tiene que estarlo nomás”, enfatizando que “hay un compromiso de la autoridad de ir a atender a esos vecinos si nosotros somos el estado de Chile”.

    “Yo estuve en Angol, las personas perdieron todo y qué les voy a decir, sabes vecino no vamos a poder hacer nada porque no hay plata”, mencionó.

    En la misma línea, sobre el financiamiento en caso de que no se aprobara en la ley de presupuesto, el ministro Poduje señaló que “el tema de financiamiento lo tiene que resolver el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos encargamos de construir casas, de catastrar las casas, de hacerle la planificación”.

    “Nosotros no somos expertos en financiamiento porque eso lo tiene que hacer Hacienda. Entonces ellos tienen que resolver la modalidad en que se va a financiar y si no se financia, bueno, creo que habrá que ir a decir a la gente que no se va a poder reconstruir, cosa que no podemos hacer”, agregó.

    Más sobre:Iván PodujeMinisterio de ViviendaReconstrucciónHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia: Buscan a aeronave desaparecida con cinco personas que se habría accidentado en departamento de Chocó

    Autoridades siguen trabajando para identificar a todos los ancianos fallecidos en incendio de Pitrufquén

    A seis meses del inicio del gobierno: 62% piensa que ha sido peor de lo que esperaba y es evaluado con nota 3,4

    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    OpenAI congela su salida a bolsa y las grandes firmas de IA coinciden en graduar su avance

    Lo más leído

    1.
    Moreira señala que Kast debe abordar rol de embajador Judd ante Trump

    Moreira señala que Kast debe abordar rol de embajador Judd ante Trump

    2.
    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    Sebastián Kraljevich y gobierno de Boric: “El tiempo va a ser generoso, también nos pasa con el Presidente Piñera”

    3.
    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    4.
    Chile da sus primeros pasos en la carrera por los drones

    Chile da sus primeros pasos en la carrera por los drones

    5.
    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    6.
    Brandon Judd: “Voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador (…); si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”

    Brandon Judd: “Voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador (…); si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Autoridades siguen trabajando para identificar a todos los ancianos fallecidos en incendio de Pitrufquén
    Chile

    Autoridades siguen trabajando para identificar a todos los ancianos fallecidos en incendio de Pitrufquén

    A seis meses del inicio del gobierno: 62% piensa que ha sido peor de lo que esperaba y es evaluado con nota 3,4

    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    OpenAI congela su salida a bolsa y las grandes firmas de IA coinciden en graduar su avance
    Negocios

    OpenAI congela su salida a bolsa y las grandes firmas de IA coinciden en graduar su avance

    Marcel valora reforma al mercado de capitales, pero matiza la pecera de Quiroz: “El agua bajó, pero con la reforma previsional eso se va a ir rellenando”

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    El orgullo de Fernando Ortiz por los seleccionados de Colo Colo: “Soy el hombre más feliz”
    El Deportivo

    El orgullo de Fernando Ortiz por los seleccionados de Colo Colo: “Soy el hombre más feliz”

    Con un error de Vozinha y un insólito autogol: Colo Colo se salva ante el pragmático Concepción en el Monumental

    La mejor temporada de su vida y su segundo Grand Slam: Alexander Zverev vence a Ben Shelton y se corona en el US Open

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Colombia: Buscan a aeronave desaparecida con cinco personas que se habría accidentado en departamento de Chocó
    Mundo

    Colombia: Buscan a aeronave desaparecida con cinco personas que se habría accidentado en departamento de Chocó

    Los BRICS cierran su cumbre con el foco en cooperación económica y crecimiento mundial “inclusivo”

    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”