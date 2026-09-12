Iván Poduje y fondos para reconstrucción: “El tema de financiamiento tiene que resolver el Ministerio de Hacienda”

Durante la mañana de este sábado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó los desafíos que enfrenta la cartera en materia de reconstrucción y el financiamiento necesario para llevarlo a cabo.

En conversación con Meganoticias, Poduje señaló que el país debe asumir que tendrá que enfrentar procesos de reconstrucción de forma permanente debido a los incendios forestales en el verano, las lluvias y aluviones en el invierno y los sismos que afectan al país.

Es así como cuestionó que se esté recurriendo al 2% constitucional de forma regular y apuntó a la creación de una división permanente de reconstrucción. “Hoy día el Ministerio de Vivienda tiene cinco divisiones, pero cuando hay una reconstrucción tenemos que adaptar las herramientas que tenemos que son más lentas”, explicó.

Es así como recalcó que “el 2% constitucional es una medida extraordinaria. Y lo que yo estoy contando en los registros, tuvimos mega incendios en Viña, antes en Biobío, antes en Talca, o sea, entre el 2017 y el 2024, tuvimos tres mega incendios. Que, si yo lo sumo, son 1.500 millones de dólares. Y qué vamos a estar cada año pidiendo un 2% constitucional”.

Sobre si el ministerio de Hacienda estaría abierto a esto dado los recursos que significa, Poduje señaló que “tiene que estarlo nomás”, enfatizando que “hay un compromiso de la autoridad de ir a atender a esos vecinos si nosotros somos el estado de Chile”.

“Yo estuve en Angol, las personas perdieron todo y qué les voy a decir, sabes vecino no vamos a poder hacer nada porque no hay plata”, mencionó.

En la misma línea, sobre el financiamiento en caso de que no se aprobara en la ley de presupuesto, el ministro Poduje señaló que “el tema de financiamiento lo tiene que resolver el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos encargamos de construir casas, de catastrar las casas, de hacerle la planificación”.

“Nosotros no somos expertos en financiamiento porque eso lo tiene que hacer Hacienda. Entonces ellos tienen que resolver la modalidad en que se va a financiar y si no se financia, bueno, creo que habrá que ir a decir a la gente que no se va a poder reconstruir, cosa que no podemos hacer”, agregó.