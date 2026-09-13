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    Kristel Köbrich hace historia con un bronce en sus séptimos Juegos Odesur

    A sus 41 años, la nadadora nacional se subió al podio en los 800 metros libre. En tanto, Katina Proestakis y Arantza Inostroza consiguieron otras dos preseas de bronce en la esgrima.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Kristel Köbrich consiguió un bronce en los 800 metros libre de los Juegos Odesur. Foto: Team Chile.

    Kristel Köbrich continúa agigantando su leyenda. La nadadora nacional volvió a hacer historia tras obtener una medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

    A sus 41 años, la chilena se subió al podio en los 800 metros libre, con un tiempo de 8:41:67, quedando detrás de las brasileñas Gabrielle Roncatto y Beatriz Pimentel.

    No fue la única alegría. En esgrima llegaron las primeras medallas para el Team Chile. Katina Proestakis y Arantza Inostroza consiguieron dos preseas de bronce en el florete tras caer en las semifinales. Katina perdió por 15-8 ante Ana Di Renzo Bulcao de Brasil, mientras que Arantza cedió en un combate muy disputado ante la peruana Mariana Soriano, por 15-14.

    Las Diablas se estrenan con una goleada

    Las Diablas arrancaron de gran manera su participación en los Odesur. El equipo nacional de hockey césped se estrenó en territorio argentino con una contundente goleada sobre Paraguay, por 16-0.

    Las anotaciones nacionales corrieron por parte de Fernanda Arrieta (x3), Victoria Arrieta, Josefina Gutiérrez x2, María Jesús Maldonado (x2), Montserrat Obon, Constanza Palma, Manuela Urroz (x3), Fernanda Villagrán (x3).

    El técnico Cristóbal Rodríguez valoró lo realizado por sus pupilas: “Me gustó mucho. La idea era mantener la intensidad alta y proponer todo el tiempo, y creo que lo vimos. El equipo siempre fue a buscar más. Es algo que no habíamos perdido en los últimos torneos, obviamente con rivales que te dejan con mucho menos espacio y tiempo para recibir. Propusimos mucho, tuvimos muchas combinaciones, ingresos al área y córners cortos. Estoy muy conforme”, indicó.

    “Una de mis preocupaciones era el cambio de jugadoras, que las cinco nuevas incorporaciones se adaptaran rápidamente a lo que veníamos haciendo, pero se adaptaron muy bien. Todas las que entraron hicieron lo suyo, muy contento”, añadió.

    También proyectó los próximos desafíos: “Ahora tenemos que enfrentar a Perú, que tiene un nivel parecido a Paraguay. Tenemos que afrontarlo de la misma manera, con la idea de ir a buscarlo y proponer constantemente todo el tiempo para buscar el mejor resultado posible”, dijo.

    Luego se viene Argentina y Uruguay, que son los rivales más difíciles del grupo. Tenemos que ver cómo llegamos a esa instancia, con un golpe de confianza que te dan estos partidos, que eso nos lleve a jugar de buena manera los partidos decisivos”, cerró.

    Las Diablas se estrenaron en los Odesur con una goleada sobre Paraguay.

    Los Diablos también debutaron con una victoria

    En tanto, los Diablos se impusieron por 7-0 sobre Perú. Los dirigidos por Emilino Monteleone buscarán igualar la medalla de plata de los Juegos Sudamericanos pasados.

    Las anotaciones fueron obra de Raimundo Valenzuela, Ignacio Contardo, Juan Ignacio Amoroso, José Hurtado, Sebastián Wolansky, Kay Gesswein y un autogol.

    “La primera mitad o el primer cuarto nos costó, me parece que estábamos demasiado intensos y poco finos. Tuvimos que acomodarnos ahí, igual Perú plantó bien su defensa y nos costó hacer daño. Sin embargo, tuvimos muchos ingresos al área, con mucha gente, estaba muy poblado y no nos estuvimos finos ahí en las últimas conexiones de pases”, analizó Monteleone.

    “Tuvimos que trabajar para que se fuera abriendo. Creo que el último cuarto fue mejor, aunque hicimos menos goles en este cuarto, pero fue el mejor concepto mucho más limpio y mucho más claro y tu más intensidad de paseo recepción que era que no lo importante”, continuó.

    Monteleone habló sobre el próximo partido de los Diablos ante Uruguay: “Bueno veremos los videos. Esta tarde juegan ellos con Brasil, así que analizaremos ahí los detalles. Es un equipo que tiene varios jugadores de muy buena técnica individual. Los duelos uno contra uno es difícil quitarle la bola. Ahí veremos cómo lo planteamos”, cerró.

    El vóleibol avanza

    En el vóleibol, en tanto, Marco y Esteban Grimalt vencieron a la dupla uruguaya compuesta por Luciano Fernández y Sebastián Rubio por 2-0 (21-16 y 21-17). Este lunes, a las 16:00, enfrentarán a los también charrúas Nicolás Llambías y Lucas Mocellini. Los primos, campeones vigentes del certamen, vienen siendo medallistas de manera consecutiva desde Medellín 2010.

    Más sobre:HockeyHockey CéspedLas DiablasLos DiablosJuegos SudamericanosOdesurCristóbal RodríguezEmilio MonteleoneTeam ChileKristel KöbrichNataciónKatina ProestakisArantza InostrozaEsgrima

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