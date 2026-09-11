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    “Gordito, pero feliz”: Marcelo Morales regresa a la Roja tras la polémica marginación de Nicolás Córdova por sobrepeso

    El lateral de Universidad de Chile recibió el llamado a la selección nacional después de dos años y estará presente en la gira por Norteamérica. Su retorno se da después de la recordada exclusión del Preolímpico 2024.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Marcelo Morales fue nominado por Nicolás Córdova, con quien protagonizó una recordada polémica en 2024.

    Marcelo Morales tendrá su regreso a la selección chilena. El lateral izquierdo de Universidad de Chile recibió la nominación de Nicolás Córdova para la gira de la Roja en Norteamérica. El Equipo de Todos se enfrentará ante Canadá, Estados Unidos y México.

    El defensor retornó a las convocatorias luego de una ausencia de dos años. De hecho, su último llamado fue con Ricardo Gareca, en septiembre de 2024. El defensor tuvo su estreno en la Selección de la mano del Flaco, disputando un total de 70 minutos en las caídas ante Brasil (1-2) y Colombia (4-0). Ante el Scratch fue su debut.

    Después, tras fichar por el New York Red Bull, perdió terreno. En la MLS no se consolidó. De hecho, estuvo lejos de hacerlo. Jugó poco y nada hasta que se concretó su retorno a la U, en marzo pasado, a raíz de la urgencia que dejó la salida de Matías Sepúlveda.

    Además de la poca continuidad, el lateral volvió fuera de forma y con un evidente sobrepeso, una problemática que ha padecido a lo largo de su carrera. Llegó con cinco kilos más respecto a su peso ideal, por lo que debió realizar un régimen especial para ponerse a tono. Tras una estricta dieta supervisada por el área de nutrición del club y un plan de entrenamientos de doble jornada diaria, incluso en horarios posteriores al término de las prácticas del primer equipo, logró bajar de peso.

    Esto le permitió consolidarse nuevamente como uno de los estelares de Fernando Gago. Sin discusión, es dueño de la banda izquierda azul. Su rendimiento le significó volver a la Roja de la mano de Córdova, con quien protagonizó una recordada controversia en el pasado.

    En 2024, Morales se quedó fuera del Preolímpico. Córdova lo marginó de la selección chilena Sub 23, a pesar del gran momento que pasaba el lateral. El motivo fue claro: sobre peso y mal cuidado en la alimentación, lo que terminó viéndose reflejado en la medición de los índices de grasa corporal.

    “Esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”, explicó el estratega en ese entonces.

    “El 35% de los jugadores estaba fuera de los rangos mínimos para poder competir en la medición antes de Año Nuevo y eso no puede ser (...) Ellos eligieron esta profesión que es 24/7. Tú te vistes de jugador para salir a la cancha, pero vives como jugador todo el día y eso implica responsabilidades”, añadió.

    Su marginación incluso generó molestia en la U por cómo la ANFP y Córdova comunicaron la situación del jugador. El enfado no recayó en la decisión de marginarlo por incumplir con la pauta alimenticia, sino que fue por el tratamiento comunicacional que tuvo el estratega para transmitir el motivo de su marginación, considerando que lo expusieron de manera innecesaria.

    Tiempo después, el propio Morales se refirió a la situación que lo dejó fuera de la convocatoria: “Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas… Quedé como el ‘Guatón Morales’, pero no importa. Gordito, pero feliz”, señaló en el programa Tercer Tiempo, el año pasado.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalSelección ChilenaLa RojaNicolás CórdovaMarcelo MoralesUniversidad de ChileLa U

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