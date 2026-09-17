SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Primero fue el clásico tostador chileno de pan, comercializado por una empresa local como “parrilla para arepas” ante las nuevas demandas migratorias. Ahora es nuestra Canción Nacional la que ha sido puesta en disputa desde Venezuela, donde se sostiene que tendría su origen en una canción patriótica venezolana. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

    Por 
    Juan Pablo González, Profesor Emérito Universidad Alberto Hurtado
    En la foto, Ramón Carnicer y Eusebio Lillo

    La historia conocida de la Canción Nacional chilena comienza en 1819, cuando el gobierno de Bernardo O’Higgins encargó a Bernardo de Vera y Pintado un poema de diez estrofas y un coro destinado a ser cantado. El texto recibió respaldo oficial en septiembre de ese año y se ordenó imprimirlo, distribuirlo por el país y cantarlo antes de cada representación teatral. Inicialmente fue entonado con distintas melodías, entre ellas la del Himno Nacional Argentino, según recuerda José Zapiola. Esto no resultaba extraño, pues las nuevas repúblicas latinoamericanas podían compartir aquello que más tarde se convertiría en símbolos patrios exclusivos. Habría sido el empresario teatral Domingo Arteaga quien posteriormente encargó una música propia a Manuel Robles, violinista de la orquesta de su teatro. Como señala el musicólogo Cristián Guerra, esta nueva versión fue estrenada bajo la dirección del propio compositor el 20 de agosto de 1820, durante la inauguración del local definitivo del Teatro de Arteaga.

    La música de Robles combinaba el estilo de las nuevas marchas e himnos republicanos con elementos heredados de la tradición colonial y del villancico catedralicio. Guerra incluso encuentra semejanzas entre el coro del himno de Robles y las coplas de una pastorela de José de Campderrós, antiguo maestro de capilla de la Catedral de Santiago. La sencillez de esta síntesis musical favorecía el canto colectivo y contribuyó al arraigo popular del primer himno patrio. Cuando comenzaba su interpretación en los teatros, el público se ponía de pie, y tanto O’Higgins como Ramón Freire lo escuchaban con respeto y emoción.

    Bernardo O'Higgins, colección Museo Histórico Nacional. DEPARTAMENTO DE FOTOGRAF�A MHN

    Sin embargo, este himno no era bien aceptado por la élite letrada chilena, que tenía gustos más modernos y refinados, cercanos al estilo de las óperas de Gioachino Rossini. De este modo, Mariano Egaña, representante diplomático de Chile en Londres, tomó la iniciativa de buscar una nueva composición. Encargó la tarea al compositor y director catalán Ramón Carnicer, entonces exiliado en la capital británica, quien en 1827 escribió una nueva música para los mismos versos. Esta es la música que entonamos hasta la actualidad. Pero aún faltaba algo.

    En efecto, fue a partir del reconocimiento de la independencia chilena por España en 1844 y del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que el tono marcadamente antiespañol de los versos de Vera y Pintado comenzó a resultar incómodo.

    Por ello, en 1847 el gobierno chileno encomendó al joven poeta Eusebio Lillo una nueva letra. Lillo compuso seis estrofas, pero conservó el antiguo coro: “Dulce Patria, recibe los votos…”. De este modo quedó establecida la autoría reconocida hasta hoy en Chile: música de Ramón Carnicer, estrofas de Eusebio Lillo y coro de Vera y Pintado.

    El giro venezolano

    Esta es, en líneas generales, la historia de la Canción Nacional chilena que conocemos. Sin embargo, en los últimos años la musicología venezolana ha planteado un desafío a esta historia en lo que podría ser un gran equívoco, aunque sustentado en hallazgos muy concretos.

    Todo comenzó en 2008 con el descubrimiento en la Biblioteca Nacional de Venezuela una hoja con el himno patriótico “Caraqueños, otra época empieza”, con letra de Andrés Bello y música de Cayetano Carreño, fechado en 1810. Ese himno, cuya música no estaba incluida en la hoja descubierta, había quedado en el olvido frente al que se transformaría más tarde en el Himno Nacional de Venezuela, “Gloria al bravo pueblo”, también de 1810.

    El descubrimiento pocos años después de una partitura con la música de la letra de Bello produjo la verdadera sorpresa, pues esa música correspondía a la Canción Nacional de Chile. Además, el coro decía: “Dulce Patria, recibe los votos / con que América toda juró / que o la tumba serás de los libres / o el asilo contra la opresión”. A partir de ese hallazgo empezó a circular en Venezuela la idea de que la música de la Canción Nacional de Chile era de Cayetano Carreño y el coro de Andrés Bello.

    El hallazgo de Caracas era extraordinario, pero planteaba un problema de cronología. Aunque “Caraqueños, otra época empieza” era de 1810, la partitura encontrada en Caracas habría sido copiada entre 1840–1845, más de una década después de la partitura de Carnicer. No deja de ser sugerente que esta copia fuera de la época en que se preparaban los actos de repatriación de los restos de Simón Bolívar a Venezuela, para lo que se requería abundante repertorio patriótico. Todo indica, entonces, que la Canción Nacional chilena circulaba en Venezuela a mediados del siglo XIX.

    Andrés Bello, había trabajado con Mariano Egaña en la legación chilena en Londres, y debe haber conocido tempranamente el nuevo himno chileno encomendado a Carnicer. Que luego aparezca en Caracas bien pudo haber sido un gesto de diplomacia cultural del propio Bello. Todo esto es solo una posibilidad que invierte la dirección que parecía sugerir inicialmente el hallazgo venezolano.

    Lo particular es que en esta dimensión continental que adquiría “Caraqueños, otra época empieza”, ahora chileno-venezolana a partir de la década de 1840, también participaba Bolivia, pues la música del verso final del himno chileno, “o el asilo contra la opresión”, es la misma que la del himno boliviano, pero cantada con la letra “morir antes que esclavos vivir”. Sucede que cuando en 1845 el presidente boliviano José Ballivián le encargó una canción patriótica al músico italiano Leopoldo Benedetto Vincenti, este acababa de trabajar con bandas militares chilenas y conocía muy bien nuestro himno nacional. Vicentini, entonces, no dudó en utilizar ese fragmento conclusivo como final del himno patrio de Bolivia, hermanando a dos naciones vecinas desde sus propios himnos nacionales.

    Hay que tener presente que en aquellos años circulaban por Hispanoamérica numerosas canciones patrióticas cuyos versos y melodías se intercambiaban, adaptaban y reutilizaban con bastante libertad. Un mismo texto podía cantarse con distintas músicas, como sucedió con nuestro primer himno nacional, y una misma melodía podía recibir nuevas palabras según las circunstancias políticas de cada territorio, como ocurrió con nuestro segundo himno nacional. Todavía no estaba consolidado en América el concepto moderno de himno como una unidad fija e inalterable de letra y música, asociada además a autores claramente identificados.

    Las diferencias entre los hallazgos venezolanos de la letra y de la música obligan, por lo tanto, a separar preguntas que hasta ahora se habían presentado como una sola. Una cosa es comprobar la estrecha semejanza entre la copia venezolana de la década de 1840 y la música de Carnicer; otra, demostrar que esa copia reproduce una obra compuesta en 1810 por Carreño sobre versos de Bello. La hoja impresa confirma la colaboración de ambos autores en “Caraqueños, otra época empieza”, pero no prueba que la música perdida de esa canción sea la que hoy cantamos en Chile. Tampoco permite atribuirle a Bello el coro de Vera y Pintado, ausente del impreso caraqueño original.

    El aislamiento internacional de Venezuela y el deterioro de sus espacios académicos y musicológicos durante los difíciles años transcurridos desde comienzos de la década de 2010 ayudan a explicar por qué estos equívocos no se discutieron antes con mayor amplitud. Solo recientemente, gracias a la iniciativa de musicólogos venezolanos que continúan trabajando en su país, ha sido posible retomar el diálogo, intercambiar fuentes y contrastar interpretaciones. Entonces, podemos afirmar que, al igual que el Estrecho de Magallanes, nuestra Canción Nacional y nuestro tostador de pan son, han sido y seguirán siendo chilenos.

    Lee también:

    Más sobre:Historia CultoMúsica cultoMúsicaAndrés BelloEusebio LilloRamón CarnicerVenezuelaBernardo O'HigginsHistoriaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Lo más leído

    1.
    Crítica de discos/singles: The Beatles para la leyenda y Entremares y Asia Menor para los festejos patrios

    Crítica de discos/singles: The Beatles para la leyenda y Entremares y Asia Menor para los festejos patrios

    2.
    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    3.
    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    4.
    El libro recomendado: un objeto literario sobre la memoria

    El libro recomendado: un objeto literario sobre la memoria

    5.
    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    6.
    Reseña de libros: de Jaime Collyer a Yael Frankel

    Reseña de libros: de Jaime Collyer a Yael Frankel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección
    El Deportivo

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos
    Mundo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero