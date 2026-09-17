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    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    En EE.UU. los principales índices bursátiles se recuperaron luego de las caídas del miércoles tras la decisión de la Fed de elevar los tipos de interés. En Chile, el Ipsa volvió a subir mientras que el dólar bajó de los $960.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Maximiliano Villena
    28/05/2021 Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). ECONOMIA RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    Los mercados este jueves se recuperaron luego de la caída de la jornada previa, marcada por la primera subida de tasas en tres años por parte de la Reserva Federal (Fed). Además, la sesión local marcada por el feriado de Fiestas Patrias en Chile.

    Los tres principales índices de Wall Street subieron en medio de un avance del sector tecnológico e industrial, marcado por el avance de Nvidia, Amazon, Microsoft y Caterpillar.

    También destacaba en la jornada la baja de los rendimientos de los bonos del tesoro. Este jueves transaban en 4,935%, por debajo del 5% que había superado el miércoles.

    Ante este contexto, el Dow Jones se empinó 0,62%, el S&P 500 un 1,13% y el Nasdaq 1,69%.

    Por su parte, la Bolsa de Santiago se sumó a la tendencia de Wall Street y cerró con ganancias. La plaza local terminó su jornada de forma anticipada por motivo del feriado de Fiestas Patrias.

    En concreto, el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, subió 1,30% a 11.381,18 puntos. Así, el selectivo nacional avanzó luego de dos jornadas consecutivas a la baja, donde restó casi un 1%.

    Con esto, en la semana el Ipsa volvió a subir luego de la caída de 2,03% de la semana pasada, la que terminó con una racha alcista de tres semanas consecutivas con ganancias (+3,69%). Durante esta semana, el Ipsa avanzó un 1,43%.

    En su informe semanal de renta variable, Bice Inversiones señaló que “tras la reciente corrección, el mercado local vuelve a ofrecer un atractivo punto de entrada en términos de valorización respecto a su historia y comparables regionales, en un contexto de sano crecimiento en utilidades corporativas en 2026 y el avance en el congreso de reformas pro inversión”.

    El dólar cae y el cobre sube

    El tipo de cambio en Chile bajó luego de impulsarse la jornada pasada por motivo de la Fed. Además, también cerró de forma anticipada por motivo de las Fiestas Patrias.

    “El mensaje (de la Fed) fue más duro de lo que parte del mercado esperaba: una tasa más alta en Estados Unidos hace que el dólar rinda más y que el dinero que buscaba oportunidades en países como Chile prefiera quedarse allá. Ese efecto pesa con especial fuerza sobre el peso, porque la tasa local sigue baja y la moneda chilena ha quedado en desventaja frente a otras de la región”, dijo Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $2,43 respecto al cierre de este miércoles y llegó a un valor de $959,25 la unidad. Así, la divisa perdió terreno luego de subir $4,68 en la jornada de este miércoles.

    Mientras que en la semana el dólar subió $16,25 y anotó seis semanas seguidas al alza, donde acumula una subida de $47,05. Una racha así no se veía desde la semana del 9 de febrero del 2026 a la 20 de marzo, donde sumó $72,85.

    Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria, señaló que la única señal de alivio en el dot plot - proyecciones de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre hacia dónde se dirigirán los tipos- es que “la mediana de los miembros del FOMC proyecta tasas altas por más tiempo del que el mercado esperaba, y varios miembros anticipan una alza adicional antes de fin de año. Para los mercados emergentes, una Fed con economía fuerte que sigue subiendo es el peor escenario posible”.

    Sin embargo, puntualizó que “varios miembros de la Fed empiezan a proyectar recortes para 2027. Si la inflación americana cede en los próximos meses, y eso depende en parte de que el conflicto con Irán se estabilice y el petróleo baje. El ciclo restrictivo podría tener su techo cerca. Para Chile eso significaría alivio en el tipo de cambio y en la canasta básica a partir del primer semestre de 2027. Mientras tanto, el escenario inmediato es exigente: dólar camino a los $960, inflación resistente y sin espacio para recortar tasas”.

    En la sesión del jueves, el tipo de cambio en Chile se impulsaba en medio de una jornada donde el cobre volvió a ganar terreno. En la Bolsa de Metales de Londres, el precio spot del metal subió 1,22% a US$6,53 la libra y acumuló tres jornadas seguidas con alza, donde sumó un 2,53%.

    Mientras que el cobre en la semana subió 0,07% respecto del cierre de la semana anterior. Con este resultado, el promedio anual alcanzó US$ 6,07 por libra, lo que representa un aumento de 40,32% respecto de la misma fecha de 2025.

    “Más que el precio, esta semana se modificó el motor del mercado: la Reserva Federal subió las tasas por primera vez desde 2023, mientras China mostró una recuperación industrial y una demanda física de cobre más activa. Al mismo tiempo, el aumento de inventarios en Londres redujo la señal de escasez inmediata. El balance fue un cobre estable, sostenido por China, pero limitado por condiciones financieras más restrictivas”, dijo la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe semanal de precios.

    En tanto, el dólar en el mundo operaba casi plano. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas, caía 0,01% a 100,4 puntos.

    El crudo cae

    Los precios del petróleo bajan en el contexto de que Arabia Saudita está poniendo a disposición de refinerías asiáticas cargamentos adicionales de crudo, mediante transferencias de buque a buque en las cercanías del puerto de Sohar, en Omán.

    Sin embargo, el precio del crudo sigue presionado por las tensiones en el Medio Oriente, donde se afecta la zona del estrecho de Ormuz, paso en el que circula más del 20% del petróleo del mundo y hoy su tráfico está interrumpido por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

    Ante este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, caía 1,65% a US$104,08 por barril al cierre de esta edición. En tanto, el precio del barril del petróleo WTI caía 1,19% a US$101,2.

    Más sobre:MercadosDólarPetróleoAccionesIpsaRenta VariableIránFedInflación

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