Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó este sábado posibles tormentas eléctricas en al menos cuatro regiones del país, producto de una condición de vaguada en altura.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se podría registrar entre la mañana y la noche de este viernes 18 de septiembre y afectaría zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

En la Región de Coquimbo, el aviso comprende sectores del litoral, la cordillera de la Costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera.

En Valparaíso, en tanto, las tormentas podrían presentarse en sectores precordilleranos, valles interiores y cordilleranos.

Para la Región Metropolitana, la DMC contempla la posibilidad de actividad eléctrica en la precordillera y cordillera, mientras que en O’Higgins el fenómeno se concentraría en zonas cordilleranas.

La DMC explicó que no se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, pero que pueden representar riesgos para quienes realicen actividades expuestas a las condiciones meteorológicas.