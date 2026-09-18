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    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    El informe abarca hechos registrados desde febrero de 2022 hasta fines de julio de este año. Naciones Unidas advierte que los casos documentados representan solo una parte de la realidad y que la mayoría de las víctimas fueron hombres.

    Por 
    Felipe Rivera
    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas. Imagen referencial.

    La ONU documentó al menos 1.004 casos de violencia sexual contra civiles y prisioneros de guerra en Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, el 24 de febrero de 2022, hasta finales de julio de este año. De ese total, un 89% fue atribuido al bando ruso y el 11% restante a autoridades ucranianas.

    El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluye que la violencia sexual ha sido utilizada como parte de un “estremecedor patrón de tortura, intimidación y coacción”. La investigación se basó en entrevistas confidenciales con cientos de víctimas, además de documentos judiciales y registros oficiales.

    La jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Danielle Bell, advirtió que los casos recopilados no reflejan la totalidad de los abusos registrados.

    Solo representa una fracción de la realidad”, señaló.

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas. Imagen referencial.

    Entre los casos atribuidos al bando ruso aparecen miembros de las fuerzas armadas, la administración penitenciaria y los servicios de seguridad nacional. Naciones Unidas atribuyó el 11% restante a autoridades ucranianas.

    Bell precisó, sin embargo, que las características y magnitud de los hechos documentados en ambos bandos presentan diferencias. “El patrón no es comparable en escala ni en alcance. Casi la mitad de los casos atribuidos a las autoridades ucranianas consistieron exclusivamente en amenazas de violencia sexual”, explicó.

    El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó preocupación por la continuidad de estos abusos en medio del conflicto.

    Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces (...) y temo que continúen (...) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania”, sostuvo.

    La mayoría de las víctimas documentadas son hombres

    El informe señala que la mayoría de las víctimas identificadas fueron hombres, especialmente aquellos recluidos en centros de detención. También se documentaron casos contra mujeres y niños, principalmente en zonas de Ucrania ocupadas por fuerzas rusas.

    Entre las agresiones recopiladas aparecen violaciones individuales y grupales, descargas eléctricas y golpes en los genitales, además de otros actos degradantes de carácter sexual.

    Prisioneros de guerra ucranianos denunciaron abusos mediante distintos objetos, mientras que algunas mujeres declararon que soldados rusos ingresaron por la fuerza a sus viviendas y las agredieron sexualmente, en algunos casos durante periodos prolongados.

    ONU pide investigar todas las denuncias

    Ante la proporción de casos atribuidos a fuerzas rusas, Türk pidió a la Federación Rusa adoptar “medidas concretas y visibles” para proteger a civiles y prisioneros de guerra frente a la violencia sexual y otras formas de tortura.

    El alto comisionado también emplazó a ambos países a investigar los hechos denunciados.

    Tanto Rusia como Ucrania deben investigar todas las denuncias creíbles de violencia sexual de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia”, afirmó.

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    Más sobre:UcraniaRusiaONUInformeTragediaViolenciaMundoInternacional

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