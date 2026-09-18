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    Despidos masivos en residencia presidencial argentina: Milei reemplazó al personal civil por militares

    La medida provocó la salida de un total de 12 empleados de Quinta de Olivos, el segundo lugar de ejercicio de funciones del mandatario de Argentina. La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad y de realizar tareas que históricamente realizaron empleados civiles.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Argentina Javier Milei en el Foro Madrid. Foto: Aton.

    El gobierno argentino realizó este jueves una profunda reorganización en la residencia presidencial Quinta de Olivos, motivada por una serie de “filtraciones” sobre la actividad de Javier Milei y de su círculo más cercano, según aseguraron fuentes oficiales.

    La medida provocó la salida del personal civil que trabajaba en el segundo lugar de ejercicio de funciones del mandatario de Argentina, ubicado en la localidad de Olivos, Provincia de Buenos Aires. Un total de 12 empleados, entre los que se cuenta el hasta hoy intendente de Olivos, Osvaldo Javier Sosa, de acuerdo al diario La Nación.

    En un anuncio oficial, la Presidencia transandina señaló que ahora “la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”.

    De esta forma, tras las modificaciones ordenadas por el líder libertario, el organismo de carácter castrense que depende de la secretaria general, Karina Milei, estará a cargo de la seguridad del mandatario y también de realizar tareas que históricamente realizó el personal civil, como detalló Página 12.

    El proceso iniciado este jueves incluye despidos y reasignación de tareas respecto del personal de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, un área que se diluye con el nuevo esquema.

    Fuentes oficiales que hablaron con La Nación dijeron que el profundo cambio en el lugar donde habita Milei “se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad”.

    “La decisión es de seguridad. Se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad, por eso la determinación sobre estos empleados”, añadieron.

    La residencia presidencial argentina de Quinta de Olivos. Foto: mi8.com.ar.

    Luego precisaron que la Casa Militar tendrá el comando de la administración de Olivos, pero aclararon que esto no quiere decir que todas las tareas dentro de la residencia presidencial vayan a ser realizadas por personal de esa fuerza o con rango militar.

    “No quiere decir que los militares hagan actividades de civiles. Pero las personas que tengan relación con el Presidente van a trabajar bajo las órdenes de Casa Militar”, apuntaron desde la Casa Rosada.

    Junto con la versión oficial de la medida, que no tiene antecedentes en la historia reciente argentina, comenzaron a circular distintas versiones sobre el posible motivo del despido del personal. Entre ellas rumores que apuntan a que Milei se habría enojado por la descompensación de uno de sus perros, culpando de la situación a uno de los empleados de la Residencia, de acuerdo a Página 12.

    La sospecha del mandatario habría sido que quisieron envenenar a sus mascotas, aunque desde el círculo íntimo del jefe de Estado señalan que esa versión “es cualquiera” y que ese no fue el motivo. Sin embargo, sí aseguran que “hubo filtraciones de información”.

    Asimismo, por otro lado, hay sospechas de contrataciones y compras exorbitantes no solo en el área de jardinería de la Quinta, sino también en la compra de alimentos, como, por ejemplo, carne.

    El jefe del gremio de empleados y empleadas del sector público ATE Capital, Daniel Catalano, le contó a La Nación sobre los despedidos, revelando que a los funcionarios “no los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama”.

    El dirigente sindical le aseguró al medio transandino que a los funcionarios tampoco les dieron motivos para las desvinculaciones y detalló que entre ellos hay personal de jardinería, administrativo y de cocina, entre otros.

    “Una de las personas está de licencia por cáncer”, denunció el gremialista.

    Más sobre:ArgentinaQuinta de OlivosJavier MileiDespidosPersonal civilCasa MilitarKarina MileiMundo

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