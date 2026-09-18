Erick Pulgar sigue en carrera por la Copa Libertadores: Flamengo sufre más de la cuenta para clasificar a las semifinales

El último semifinalista de la Copa Libertadores es Flamengo. En el Estadio Maracaná, el equipo de Erick Pulgar empató 1-1 con Independiente del Valle y sigue en carrera, después de sufrir más de la cuenta para estar entre los cuatro mejores.

El favoritismo le correspondía al Mengao, que ganó la ida 2-0 en Quito, gracias a los goles de Bruno Henrique y Leo Pereira. Esto, sumado a la jerarquía de su plantel de nivel europeo, instalaban al equipo del portugués Leonardo Jardim en una posición privilegiada. Además, arrastraba una racha de 12 partidos sin perder en el certamen (ahora son 13).

Erick Pulgar, la gran ausencia de la nómina de la Roja para los amistosos de la fecha FIFA en Norteamérica (pese al viaje de Nicolás Córdova y Felipe Correa a Río, el antofagastino declinó ser parte de la selección), es una pieza fundamental en el Fla. Repitió titularidad en el centro de la cancha, haciendo dupla con Jorginho hasta la expulsión del nacionalizado italiano.

Pese a tener el control de la pelota, aquello no implicó una marcada superioridad de los cariocas. La acción más cercana en el primer tiempo fue de Bruno Henrique, en los 13′, quien enfrentó solo al arquero Aldair Quintana, pero éste achicó de buena manera. Apelando a la velocidad de sus atacantes, el IDV se fue animando. Tampoco tenía otra alternativa, al estar en desventaja en la serie.

En la media hora de partido, los ecuatorianos silenciaron Maracaná. Djorkaeff Reasco marcó el primero definiendo tras un rebote del arquero Agustín Rossi, ante una escapada por la derecha del incisivo Matías Perelló. Una salida rápida de Independiente del Valle es ayudada porque el lateral Ayrton Lucas puntea el balón, dejando en mejor posición al puntero diestro. La visita quedaba a un gol de igualar la serie. Flamengo esbozó una reacción, pero sin la profundidad necesaria para llegar al empate.

Los antecedentes hacían prever que la faena iba a ser relativamente tranquila para el Rubro-Negro. Pero no. Padeció el encuentro. La polémica del segundo tiempo fue una amonestación a Lucas Paquetá, que perfectamente pudo ser roja debido a un golpe contra un rival. El árbitro uruguayo Andrés Matonte solo le mostró amarilla.

Más adelante en el partido, Flamengo iba a quedar con uno menos. Jorginho, el compañero de Pulgar en el eje, recibió la segunda amarilla en los 64′. Todo se le fue complicando al Mengao, que empezó a descontrolarse. Los torcedores empezaron a animar con más fuerza a los jugadores. Mientras que ingresaría el español Saúl Ñíguez, para ubicarse al lado del chileno.

Impensado escenario en el Maracaná: el Fla aguantando, y el IDV con la pelota, buscando el segundo gol. En los 78′, convirtió el 2-0, pero fue anulado por fuera de juego. Inusitado alivio en las tribunas.

Fue un partido raro. El panorama estaba a la mano para la tienda de Sangolquí, ante un poderoso reducido. Era la versión más terrenal de una escuadra millonaria. Pero el fútbol tiene cosas inexplicables. El Mengao llegó al empate de la manera más curiosa. En los 83′, un saque largo de Rossi da un pique y Aldair Quintana falla en el cálculo. El balón le pasa por arriba y esto es aprovechado por Giorgian De Arrascaeta. El uruguayo cabecea y pone el 1-1. El gol de la clasificación.

Sufriendo más de la cuenta, los cariocas avanzan a su quinta semifinal en las últimas 10 ediciones (2019, 2021, 2022, 2025 y 2026). Su próximo rival será Estudiantes de La Plata (verdugo de la UC), que eliminó a Corinthians. La otra semi es 100% brasileña: Palmeiras vs. Fluminense.