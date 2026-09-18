EE.UU. concede visados a la delegación de Irán para acudir a la Asamblea General de la ONU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, da un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: Kay Nietfeld/dpa - Archivo.

Las autoridades de Estados Unidos concedieron este jueves visados a los miembros de la delegación de Irán que participarán en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana, entre los que se espera que esté el presidente del país centroasiático, Masud Pezeshkian.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. confirmó e Europa Press la aprobación de los permisos de entrada, por lo que “la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”.

El vocero aseguró que la medida responde a las “obligaciones (de Estados Unidos) como país anfitrión” y precisó que la delegación iraní, que en esta ocasión será “más reducida” que la de 2025, “estará sujeta a restricciones de viaje y se le prohibirá la compra de artículos de lujo y otros productos” .

El anuncio llega apenas un día después de que la Administración de Donald Trump le negara el visado al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, y otros altos cargos palestinos a quienes acusa de “glorificar el terrorismo”.

Washington acusó a los miembros de la AP, además de los de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de “continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares”.

De la misma forma, la Casa Blanca reprochó a ambas entidades el “emprender acciones para internacionalizar el conflicto palestino-israelí, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

A lo que sumó el “intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral”, ante los esfuerzos de las autoridades palestinas por llevar a altos cargos de Israel ante la justicia internacional por sus acciones.