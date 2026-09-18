México: Detienen en Michoacán “El Señor de la T”, presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, quien fue señalado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Foto: @FiscaliaMich en X.

Las autoridades de México anunciaron este jueves la detención en el estado de Michoacán de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, quien fue señalado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región y a quien se relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

La captura en la ciudad de Morelia fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las Secretarías de Seguridad Pública estatal, Defensa Nacional, Marina (SEMAR) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, “El Señor de la T” desarrollaba actividades delictivas en la zona del Bajío michoacano, particularmente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

🚨 Autoridades federales, en coordinación con la #FGE y #SSP, detuvieron en Morelia a Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, presunto coordinador regional de un grupo delictivo y generador de violencia en el Bajío michoacano.

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Asimismo, fuentes de seguridad consultadas por el diario El Milenio señalaron además un posible vínculo del detenido con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, y con la desaparición de una expresidenta municipal de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet .

Tras su detención, Manuel Alejandro “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.

García explicó que la captura se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y aseguró que las autoridades mantendrán las acciones dirigidas a debilitar a los grupos delictivos que representan una amenaza para las familias los sectores productivos de Michoacán.

Unas horas más tarde, el secretario de Seguridad dio a conocer otras detenciones vinculadas con las investigaciones desarrolladas tras la captura de Manuel Alejandro “N”.

En una publicación en redes sociales, el funcionario informó de un operativo llevado a cabo en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el que fueron apresados Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”.

Ambos contaban con órdenes de arresto por delitos de extorsión agravada, homicidio y organización criminal. De acuerdo con las autoridades, la organización a la que pertenecían realizaba “comunicaciones extorsivas” dirigidas a 77 entidades del sector cárnico, sirviéndose de plataformas de Internet para dificultar su localización.

Los trabajos de Inteligencia e investigación en curso permitieron ubicar a los dos sospechosos y ejecutar las órdenes de captura que pesaban en su contra, elevando a ocho el número de integrantes de esa organización delictiva que operaba en Tabasco.