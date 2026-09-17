SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Valor del suelo urbano en la Región Metropolitana ha aumentado hasta un 75% entre 2017 y 2025

    De acuerdo a un estudio de Tattersall, las mayores alzas se han observado en comunas como Santiago, La Florida y Macul. "La escasez de terrenos bien ubicados se traduce en una presión de precios sostenida, especialmente en las comunas centrales y orientales de Santiago”, explica la firma.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    El terreno en Vitacura adquirido por Inmobiliaria Nueva Costanera.

    En los últimos años el precio de las viviendas ha experimentado un alza sostenida, desacoplándose del crecimiento en los sueldos reales de las personas y generando que cada vez sea más difícil acceder a un inmueble. Entre los factores que más inciden en esto, está el incremento del valor del suelo urbano.

    Según un sondeo realizado por el área de estudios de Tattersall Propiedades, el mercado de terrenos en la Región Metropolitana está atravesando un ciclo de valorización sostenida. Esto, analizando la compraventa de sitios eriazos con superficies superiores a 1.500 m2 registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2017 y 2025.

    En concreto, el sondeo muestra que el valor promedio del suelo destinado a uso habitacional mixto pasó de 5,28 UF por m2 en el 2017, a 9,24 UF por m2 al cierre del año pasado, lo que significó un alza acumulada de 75%.

    “El comportamiento no fue lineal. Tras una caída a 4,87 UF por m2 en 2020, la cifra repuntó hasta un máximo de 9,84 UF por m2 en 2022, para luego estabilizarse en torno a los 9 UF por m2 en los dos últimos años”, detalla la firma respecto a la evolución histórica del valor del suelo urbano.

    “Confirmamos algo que veníamos observando en el día a día del negocio, es decir, la escasez de terrenos bien ubicados se traduce en una presión de precios sostenida, especialmente en las comunas centrales y orientales de Santiago”, señala Víctor Ovalle, gerente de Tattersall Propiedades.

    De esta forma, el estudio evidenció la existencia de brechas territoriales, donde el centro oriente de la capital concentra el mayor promedio del periodo, con 49,30 UF por m2, seguido por el centro y el centro sur con 29,87 y 22,36 UF por m2 respectivamente.

    Las zonas dónde más aumenta el precio del suelo

    Pese a estos sectores de la Región Metropolitana son los que concentran los mayores precios del suelo urbano, el mayor crecimiento relativo se registró en el centro, que saltó de 8,82 a 48,75 UF por m2.

    “Dentro de la zona Centro, Estación Central, Quinta Normal y Santiago presentan comportamientos diferenciados. En Estación Central, las transacciones disminuyen desde 2021, coincidiendo con el proceso de consulta de su Plan Regulador Comunal y la incertidumbre normativa asociada. En Quinta Normal, la menor actividad responde a condiciones particulares del mercado inmobiliario local y a un menor atractivo para nuevos proyectos. Santiago, en cambio, muestra una valorización creciente, impulsada por la escasez de terrenos y su conectividad: durante 2024 se registraron operaciones superiores a 65 UF por m2 en el eje Santa Rosa y sobre 64 UF por m2 en Manuel Rodríguez con San Pablo”, precisa el estudio.

    Otra alza importante se observó en Oriente Alto, pasando 8,62 a 29,84 UF por m2.

    Tattersall detalla que este incremento fue impulsado principalmente por La Florida, en sectores como la avenida Walker Martínez, en la zona cercana a Vicuña Mackenna y Américo Vespucio. “La zona ha experimentado un intenso desarrollo inmobiliario asociado a departamentos destinados a renta, transformando barrios tradicionalmente residenciales. Las operaciones promedian 46 UF por m2, con valores que alcanzaron 60 UF por m2 en 2022, evidenciando una elevada demanda por suelo.

    “Otro ejemplo concreto es Macul, donde un terreno que promediaba 20 UF por m2 en 2019 alcanza hoy 38 UF por m2″, indican.

    “Lo que vemos en comunas como Macul o La Florida es un proceso de consolidación urbana antes casi exclusivo del sector oriente. La conectividad y la escasez de paños disponibles están empujando la demanda hacia nuevas zonas de la ciudad”, comenta Ovalle.

    Otros sectores han disminuido su valor como el poniente, pasando de 9,26 a 5,57 UF por m2, y el centro oriente de 51,27 a 48,75 UF por m2.

    El polo industrial poniente

    En el segmento industrial, el estudio identifica un alza promedio de 42% entre 2017 y 2025, al pasar de 3,70 a 5,27 UF por m2 Pudahuel lidera entre las principales comunas industriales analizadas, con un promedio de 5,12 UF por m2 y una valorización de 49% en el período, seguida por Quilicura (4,59 UF por m2), Colina (4,23 UF por m2) y Lampa (4,06 UF por m2).

    Entre los puntos que destaca Tattersall es que el poniente y norponiente de la capital concentra gran parte de las compraventas desarrolladas en el segmento, donde se encuentra ENEA, Lo Boza y Lo Echevers. Estos configuran un corredor industrial y logístico estratégico en torno al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

    En ENEA se identificaron 28 transacciones con un promedio de 6,62 UF por m2, cerca de 29% superior al de Pudahuel, mientras que el eje Lo Boza-Lo Echevers concentró cerca de 80 operaciones, con valores que llegaron a 13 UF por m2 en terrenos colindantes con Américo Vespucio.

    “Ese corredor es uno de los focos de mayor proyección para los próximos años. La conectividad con la Ruta 68, la cercanía al aeropuerto y el acceso a Américo Vespucio lo transforman en un polo natural para logística y actividad productiva, y así lo reflejan las cifras”, afirma Ovalle.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioSuelo urbanoConstrucciónTerrenosViviendaPrecios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    General Varela destaca relación militar con Argentina y releva carácter estratégico de la zona austral

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en materia de seguridad y reporta cuatro homicidios en 24 horas

    Lo más leído

    1.
    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    2.
    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    3.
    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    4.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    5.
    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    6.
    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    General Varela destaca relación militar con Argentina y releva carácter estratégico de la zona austral

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid
    El Deportivo

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid

    Técnico del Real Madrid enaltece a Santiago Wanderers: “Es una generación que va a traer éxito para los caturros y Chile”

    No solo España se ha asustado: el día en que un terremoto se llevó una serie de Copa Davis

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI
    Mundo

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?