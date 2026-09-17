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    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    Como cada año, los jóvenes del centro del país, sobre todo capitalinos, se trasladan en masa a un lugar en común. En el balneario la capacidad de hospedaje está prácticamente a tope y las autoridades esperan ver triplicada la población flotante durante estos días.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Maitencillo.

    Cuenta la leyenda que todos los años un tal Juan Bacán elige el destino para que los jóvenes de la zona centro de Chile acudan para las Fiestas Patrias. Sin una explicación concreta -ni lógica- durante el primer semestre se empieza a correr la voz del lugar del epicentro juvenil de las celebraciones.

    Lo anterior incluye adolescentes hasta universitarios, e incluso jóvenes sub 30. De un segundo a otro, todos comienzan a comentar sobre este lugar.

    Y este año, para las Fiestas Patrias, el destino elegido es Maitencillo y sus alrededores.

    Ubicado en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, el balneario que se encuentra a unos 170 kilómetros al norte de Santiago es un habitual lugar donde los jóvenes llegan durante las vacaciones. El destino cuenta con una serie de discoteques, así como también fondas especialmente preparadas para la ocasión. Lugares de alojamientos como cabañas ya comenzaron a recibir la llegada masiva de jóvenes.

    Ice Maitencillo.

    El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señala que “septiembre es un mes muy especial, porque junto con celebrar nuestras Fiestas Patrias, conmemoramos los 82 años de nuestra comuna”.

    Durante estas fechas, en el municipio estiman que la población de la comuna puede llegar a triplicarse, principalmente por la llegada de visitantes a sectores turísticos como Maitencillo y otras localidades del borde costero.

    “La principal actividad de Fiestas Patrias será la IV Fiesta de la Chilenidad, que se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre en la medialuna de Puchuncaví. Se trata de una actividad gratuita y familiar, que contará con más de 150 emprendedores, gastronomía típica, juegos tradicionales y para niños, además de una variada programación artística”, indican desde el municipio.

    Imagen de la última fonda de Puchuncaví.

    A las actividades municipalidades se suman otras. Uno de los puntos icónicos de Maitencillo es la discoteque Ice, que abrió sus puertas el sábado 12 de septiembre tras el lanzamiento de apertura de la semana dieciochera, aprovechando las vacaciones escolares y universitarias. Funcionará todos los días hasta el próximo sábado 19, finalizando con la “Ice Fonda”.

    También está Kila, ubicada en Puchuncaví mismo. “Este viernes 18 de septiembre zapateamos de lo lindo en el gran Kilazo Fondero. Tendremos varios ambientes que te harán disfrutar la noche de principio a fin”, señalan en redes sociales. “Ven con tu chupalla, camiseta de Chile, poncho, bandera, pañuelo o tu mejor prenda chilena”.

    Maitencillo.

    Desde Cabañanas La Mar, en Maitencillo, revelan que tienen todo reservado -“todo lleno”-, añadiendo que cada vez registran más jóvenes y menos familias en estas ocasiones.

    “Hemos optado por arrendar a los jóvenes este 18, ya que no teníamos reservas ni requerimientos de familias o de nuestros clientes antiguos. Ya se hizo costumbre de que las Fiestas Patrias ‘son de los jóvenes’”, señalan desde el establecimiento, sumando que “respecto a los valores no hemos tenido problemas, ya que los jóvenes pagan y no regatean. Esperamos que sea un año tranquilo”. Los precios van de $ 320.000 a $ 85.000 por noche.

    El alcalde Morales añade que “considerando el importante aumento de visitantes se contempla un reforzamiento de los equipos de Seguridad Pública Municipal, especialmente durante las jornadas y horarios de mayor afluencia de personas, incluyendo el horario nocturno”.

    “Este despliegue se realizará en coordinación con Carabineros y los organismos vinculados a seguridad y emergencias, reforzando la prevención en los sectores de mayor concurrencia”, agrega.

    Cachagua y Zapallar

    Al plan de contingencia preparado por Puchuncaví para este 18 de septiembre se suma lo elaborado por Zapallar, comuna situada en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso, y que queda a unos 15 minutos de Maitencillo.

    Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, recuerda que la tradicional Fiesta Costumbrista de Catapilco, la celebración de mayor convocatoria y una de las fiestas más grandes de la provincia, este año deberá ser suspendida.

    Luego del sistema frontal que afectó a buena parte del país hace algunas semanas, la carretera que une a Catapilco con Zapallar sufrió un socavón, el que mantiene parte de la ruta funcionando solo con una pista y un puente mecano, que opera con restricciones de tránsito y peso.

    Vecinos en Zapallar.

    “No podemos exponer esa vía a una sobrecarga de vehículos precisamente en una fecha en que aumenta considerablemente la cantidad de personas que llegan a la comuna”, reconoce el edil.

    Aunque, destaca, Zapallar sí va a celebrar Fiestas Patrias. “Lo que hicimos fue cambiar la lógica y, por tanto, en vez de concentrar a las personas en un solo gran evento, tendremos actividades en nuestras distintas localidades, acercando la celebración a las familias y disminuyendo la necesidad de trasladarse en automóvil por la comuna”.

    A lo expuesto por el alcalde, existe otra gran celebración, la que será en Cachagua: la Fonda Medialuna Cachagua, que se hará 18 y 19 de septiembre.

    Alessandri indica que también tendremos “una programación cultural que parte este jueves 17 en la Costanera de La Laguna con el concierto de La Mala Madre, con cueca y boleros y el sábado 19, a las 18.00 horas, la Estación de Trenes de Catapilco recibirá ‘Pérgola en Concierto’, una propuesta musical construida sobre el repertorio de una de las obras más emblemáticas del patrimonio artístico chileno”.

    Más sobre:NacionalMaitencilloCachaguaZapallarFondas18 de septiembreFiestas Patrias

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