SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

    "No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico", defendió el Mandatario. En esa misma línea, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante seis minutos, el Presidente José Antonio Kast pronunció un discurso desde San Bernardo, luego de participar en el Te Deum y el desfile cívico militar que se realiza todos los años por las Fiestas Patrias en dicha comuna.

    Con esta visita, el Mandatario cumplió su compromiso de acompañar al alcalde Christopher White (PS), quien durante las últimas semanas fue víctima de amenazas de muerte y pidió como gesto que el Presidente estuviera presente en la actividad.

    Por tratarse de una actividad en un espacio abierto, y en el contexto de las amenazas contra la seguridad del líder de San Bernardo, Kast llegó acompañado de casi 300 efectivos de Carabineros, lo que incluyó la presencia de francotiradores según reportaron medios locales.

    Entre las autoridades presentes estuvieron el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Pedro Varela Sabando; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la delegada presidencial provincial del Maipo, María Francisca Rubio; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; parlamentarios; representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas y del mundo religioso.

    En su alocución, el Presidente recordó su paso por la comuna cuando fue diputado por el distrito 30, también hizo énfasis en la importancia de la unidad para combatir el crimen organizado, respaldó nuevamente al alcalde White y también le hizo un gesto a la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien también ha recibido varias amenazas.

    “Gracias, alcalde, por recibirnos, hoy en mi calidad de Presidente de la República, ya no como diputado por 12 años en la provincia del Maipo”, partió señalando el jefe de Estado.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Gracias, alcalde, por recordarnos que frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, estamos unidos. Gracias por recordarnos que a esto nos enfrentamos juntos”, continuó.

    Luego hizo un gesto a la alcaldesa de La Pintana, que junto a otros jefes comunales, como Claudio Castro de Renca, decidió estar presente para apoyar a White.

    “Lo acompañó aquí la alcaldesa de La Pintana. Alcaldesa, usted también ha sido víctima de las amenazas del narcotráfico. Un aplauso para la alcaldesa de La Pintana, que con valentía sigue trabajando por defender a sus vecinos”, destacó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea, Kast agregó: “La delincuencia y al narcotráfico los enfrentamos en conjunto. No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico. No hay política que nos divida cuando tenemos que lamentar que a una joven le disparan frente del hospital El Pino. Esas mismas balas locas de las cuales hablamos hoy día son ráfagas”.

    Dicho eso, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

    “Así que, a todas las autoridades, muchas gracias. A todos los vecinos, a todos, más allá de las diferencias que son legítimas. Si esto no es nuevo, cuántas veces nos hemos encontrado aquí. Cuántas veces hay una barra aquí y una barra allá. Las barras no importan. Importa el corazón de chilenos que enfrentan juntos las dificultades que tenemos”, concluyó el Mandatario.

    Por su parte, el alcalde White también dio un discurso. “Tengo tres hermosos hijos y esta semana sentí de cerca un miedo que miles de mamás y papás de San Bernardo y de distintas comunas y localidades de Chile conocen hace años. Yo hoy tengo protección, muchos de ustedes no la tienen”, señaló sobre esta situación.

    Tras ello, centró su discurso en la recuperación de los espacios públicos y la lucha contra el narcotráfico.

    Chile no puede seguir llegando tarde. No podemos permitir que un narcotraficante llegue antes que el profesor, antes que el entrenador de fútbol o de básquetbol, antes que las artes, antes que el municipio y antes que el Estado”, enfatizó.

    El jefe comunal también le hizo un llamado a su sector político, al que le pidió “aportar, fiscalizar y criticar cuando corresponda”.

    Tengamos la grandeza de apoyar cuando las cosas se hacen bien. No podemos esperar que un gobierno fracase para demostrar que teníamos razón, porque cuando un gobierno fracasa en seguridad no lo pagamos los políticos, lo paga la señora que ya no sale después que oscurece”, añadió.

    Pero no quedó hasta allí, ya que también cargó contra el sector político de Kast: “También con mucho respeto, Presidente, a su sector pídale lo mismo, estar a la altura, avanzar en reformas sin colores. Y eso no lo he visto, porque he visto muchas zancadillas”.

    “Mientras la política pelea consigo misma, afuera hay muchísimas familias esperando respuestas. Nuestro adversario democrático no es nuestro enemigo, el enemigo está en otra parte, es el narcotráfico, es el crimen organizado, es la violencia y es el miedo”, remarcó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastPresidenteSan BernardoSeguridadChristopher WhiteLa Pintana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en materia de seguridad y reporta cuatro homicidios en 24 horas

    Pavez respalda respuesta del gobierno ante tensiones con Argentina y releva capacidades de FF.AA.

    Lo más leído

    1.
    Pavez informa que a partir de mañana los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto

    Pavez informa que a partir de mañana los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto

    2.
    Raúl Soto (PPD): “Sería mezquino que tomemos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal”

    Raúl Soto (PPD): “Sería mezquino que tomemos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal”

    3.
    Ricardo Núñez: “La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo”

    Ricardo Núñez: “La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo”

    4.
    Descifra: casi la mitad de los chilenos cree que principal desafío de Barros es representar la visión de las FF.AA. en la política

    Descifra: casi la mitad de los chilenos cree que principal desafío de Barros es representar la visión de las FF.AA. en la política

    5.
    Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile

    Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile

    6.
    Agustín Romero plantea sus reparos a desempeño del fondo de reserva estratégico previo a la Parada Militar

    Agustín Romero plantea sus reparos a desempeño del fondo de reserva estratégico previo a la Parada Militar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua
    Chile

    Encuentran fallecido a hombre que permanecía desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid
    El Deportivo

    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid

    Técnico del Real Madrid enaltece a Santiago Wanderers: “Es una generación que va a traer éxito para los caturros y Chile”

    No solo España se ha asustado: el día en que un terremoto se llevó una serie de Copa Davis

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI
    Mundo

    Rodrigo Paz elimina subvención al diésel en Bolivia tras aprobación de crédito del FMI

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?