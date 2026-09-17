“El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

Durante seis minutos, el Presidente José Antonio Kast pronunció un discurso desde San Bernardo, luego de participar en el Te Deum y el desfile cívico militar que se realiza todos los años por las Fiestas Patrias en dicha comuna.

Con esta visita, el Mandatario cumplió su compromiso de acompañar al alcalde Christopher White (PS), quien durante las últimas semanas fue víctima de amenazas de muerte y pidió como gesto que el Presidente estuviera presente en la actividad.

Por tratarse de una actividad en un espacio abierto, y en el contexto de las amenazas contra la seguridad del líder de San Bernardo, Kast llegó acompañado de casi 300 efectivos de Carabineros, lo que incluyó la presencia de francotiradores según reportaron medios locales.

Entre las autoridades presentes estuvieron el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Pedro Varela Sabando; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la delegada presidencial provincial del Maipo, María Francisca Rubio; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; parlamentarios; representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas y del mundo religioso.

En su alocución, el Presidente recordó su paso por la comuna cuando fue diputado por el distrito 30, también hizo énfasis en la importancia de la unidad para combatir el crimen organizado, respaldó nuevamente al alcalde White y también le hizo un gesto a la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien también ha recibido varias amenazas.

“Gracias, alcalde, por recibirnos, hoy en mi calidad de Presidente de la República, ya no como diputado por 12 años en la provincia del Maipo”, partió señalando el jefe de Estado.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Gracias, alcalde, por recordarnos que frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, estamos unidos. Gracias por recordarnos que a esto nos enfrentamos juntos”, continuó.

Luego hizo un gesto a la alcaldesa de La Pintana, que junto a otros jefes comunales, como Claudio Castro de Renca, decidió estar presente para apoyar a White.

“Lo acompañó aquí la alcaldesa de La Pintana. Alcaldesa, usted también ha sido víctima de las amenazas del narcotráfico. Un aplauso para la alcaldesa de La Pintana, que con valentía sigue trabajando por defender a sus vecinos ”, destacó.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, Kast agregó: “La delincuencia y al narcotráfico los enfrentamos en conjunto. No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico. No hay política que nos divida cuando tenemos que lamentar que a una joven le disparan frente del hospital El Pino. Esas mismas balas locas de las cuales hablamos hoy día son ráfagas”.

Dicho eso, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

“Así que, a todas las autoridades, muchas gracias. A todos los vecinos, a todos, más allá de las diferencias que son legítimas. Si esto no es nuevo, cuántas veces nos hemos encontrado aquí. Cuántas veces hay una barra aquí y una barra allá. Las barras no importan. Importa el corazón de chilenos que enfrentan juntos las dificultades que tenemos”, concluyó el Mandatario.

Por su parte, el alcalde White también dio un discurso. “Tengo tres hermosos hijos y esta semana sentí de cerca un miedo que miles de mamás y papás de San Bernardo y de distintas comunas y localidades de Chile conocen hace años. Yo hoy tengo protección, muchos de ustedes no la tienen”, señaló sobre esta situación.

Tras ello, centró su discurso en la recuperación de los espacios públicos y la lucha contra el narcotráfico.

“Chile no puede seguir llegando tarde. No podemos permitir que un narcotraficante llegue antes que el profesor, antes que el entrenador de fútbol o de básquetbol, antes que las artes, antes que el municipio y antes que el Estado”, enfatizó.

El jefe comunal también le hizo un llamado a su sector político, al que le pidió “ aportar, fiscalizar y criticar cuando corresponda ”.

“Tengamos la grandeza de apoyar cuando las cosas se hacen bien. No podemos esperar que un gobierno fracase para demostrar que teníamos razón, porque cuando un gobierno fracasa en seguridad no lo pagamos los políticos, lo paga la señora que ya no sale después que oscurece”, añadió.

Pero no quedó hasta allí, ya que también cargó contra el sector político de Kast: “También con mucho respeto, Presidente, a su sector pídale lo mismo, estar a la altura, avanzar en reformas sin colores. Y eso no lo he visto, porque he visto muchas zancadillas”.

“Mientras la política pelea consigo misma, afuera hay muchísimas familias esperando respuestas. Nuestro adversario democrático no es nuestro enemigo, el enemigo está en otra parte, es el narcotráfico, es el crimen organizado, es la violencia y es el miedo”, remarcó.