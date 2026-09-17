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    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Ya son 13 meses de caídas en el tráfico total. Durante agosto el flujo de viajeros se contrajo un 2,1% hasta los 2.188.070 y en lo que va del año acumula una caída de la misma proporción, totalizando 18.646.729 personas.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El último informe de tráfico aéreo de pasajeros de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), correspondiente a agosto, evidenció 13 meses de caídas consecutivas.

    Durante el mes se observó una caída interanual de 2,1% en el flujo de pasajeros, llegando a 2.188.070 pasajeros. En lo que va del año, acumula 18.646.729 pasajeros, con una merma también de 2,1% frente al mismo periodo del 2025.

    “El mercado aéreo chileno entra en un segundo año de caídas, profundizando la contracción iniciada en el segundo semestre de 2025. Aunque el segmento doméstico modera su retroceso, el mercado internacional lo acentúa, impactando más de 1 punto porcentual al resultado agregado”, sostiene el informe de la JAC.

    El flujo de pasajeros en rutas internacionales durante agosto se contrajo 2,8% hasta alcanzar 1.020.137 viajeros. La mala racha de este segmento es más acotada de lo que se observa en el tramo nacional, puesto que sólo lleva 6 meses a la baja, desde marzo de este año.

    En lo que va del año acumula una merma de apenas 0,6%, sumando 8.275.008 pasajeros.

    “Una vez más, la ruta Santiago-Lima tuvo el mayor impacto negativo, volviendo a caer dos dígitos. De modo complementario, aumenta el tráfico con otros hubs regionales, especialmente Ciudad de Panamá. El menor tráfico con Brasil, en particular con Florianópolis y Río de Janeiro, también tuvo un impacto relevante en el agregado”, sostiene el informe de la JAC.

    La caída de 2,8% en agosto se explica porque los principales orígenes/destinos se contrajeron en el mes. “Perú y Brasil explicaron la mayor parte de la caída del mes. El retroceso de 11,8% de Perú se debe principalmente a Lima, sin embargo, este mes también cayeron Cuzco y Trujillo. En el caso de Brasil, la caída de 4% se debe a Florianópolis y Río de Janeiro”, desagrega el organismo.

    A pesar del menor flujo con Buenos Aires, Argentina cayó sólo un 0,7% debido a un alza de dos dígitos en el flujo con Mendoza, lo que se explica “por el prolongado cierre del principal paso terrestre entre ambos países”, dice la JAC. La caída de 7,9% en Estados Unidos fue empujado por el menor flujo con el área Miami/Orlando y con Los Angeles.

    Colombia es el único origen/destino principal que crece, gracias a un mayor flujo con Cali y Medellín, que empujó un alza de 3,8% en agosto.

    Al mirar otras regiones del mundo, se observa que el tráfico aéreo en rutas que conectan a Chile con Oceanía ha crecido un 15,3% en el mes, pero con Europa se contrajo 2,2%.

    De las diez rutas internacionales más transitadas, siete vieron retrocesos durante agosto. La más relevante fue la contracción de Florianópolis que cayó un 28,4%, seguida de lejos por Lima que se redujo un 12%. Asimismo, también se vieron disminuciones en Río de Janeiro (9,5%), Miami (7,3%), Bogotá (6%), Buenos Aires (2,1%) y Madrid (1,4%).

    En tanto, el tráfico entre Santiago y Panamá se incrementó un 22,6%, mientras que Mendoza se expandió 11% y Sao Paulo un 3,4%.

    Tráfico nacional

    Durante agosto se observó que el tráfico doméstico consolidó un total de 1.167.933 pasajeros, con una merma de 1,5% en el mes. Este segmento acumula 14 meses a la baja, y en lo que va del año se contrae 3,3%, hasta los 10.371.721 viajeros.

    “Al cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt se suman las altas bases de comparación en algunas rutas mineras. Permiten compensar parcialmente esta caída los crecimientos interanuales de las rutas entre Santiago y Copiapó, Temuco, Concepción y, especialmente, La Serena, cuya alza de dos dígitos se debe principalmente a una baja base de comparación”, detalla la JAC.

    El organismo apunta a que se ha estabilizado el tráfico entre las regiones y Santiago, con un incremento de 0,5%, su primera alza de junio del 2025. De este modo, la contracción del mercado doméstico se explica solamente por la sostenida caída del tráfico interregional, que cayó 1,5% en agosto.

    Entre las 10 rutas nacionales más transitadas, que concentran casi el 80% del tráfico doméstico, 6 cayeron en agosto. Estas corresponden a las conexiones entre la capital con Punta Arenas (7,5%), Antofagasta (3,7%), Arica (3%), Iquique (2,3%), Puerto Montt (1,9%), y Calama (0,5%).

    Las 4 rutas que aumentaron su tráfico durante agosto, la que más creció fue Santiago-La Serena que se expandió un 28,8%. Por su parte, las conexiones entre la capital con Copiapó, Temuco, y Concepción se incrementaron 9,3%, 7,2% y 5,7% respectivamente.

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