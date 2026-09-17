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    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    Los londinenses ganaron 4-0 a Lech Poznan en su estreno histórico por la Europa League. “Disfruté muchas cosas de este partido, el hecho de haber marcado cuatro goles de formas diferentes”, dijo el técnico Pierre Sage

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    el capitán Adam Wharton

    Crystal Palace debutó a lo grande en la Europa League, torneo en el que jugaba por primera vez en su historia. El cuadro del sur de Londres, que tuvo al chileno Darío Osorio solo en la banca sin ingresar, goleó 4-0 en al archipiélago a los polacos de Lech Poznan.

    “Disfruté de muchas cosas en este partido. El hecho de haber marcado cuatro goles de distintas maneras, con cuatro jugadores diferentes y haber mantenido la portería a cero al final. También hubo momentos en notables nuestro juego”, resumió el técnico de las Águilas Pierre Sage.

    Asimismo, el cuestionado francés, quien solo ganó un duelo de cuatro en la Premier, advirtió que “tengo presente que hubo 15 minutos en la primera y segunda parte en los que cometimos demasiados errores con el balón, así que tenemos que seguir mejorando”.

    Uno de los jugadores más felicitados en esta jornada fue el goleador noruego Jorgen Strand Larsen, quien pidió el penal a Yeremy Pino para consolidarse como anotador en tres competencias del equipo británico.

    “Hoy tuvimos algunos momentos muy buenos... incluso, podríamos haber ganado este partido por un margen mayor. Al mismo tiempo, teníamos presente el partido del domingo, que es realmente importante. Hoy nos conformaremos con los tres puntos y el domingo volveremos a ganar”, afirmó el artillero nórdico.

    Apoyo a los fichajes

    Una noche llena de felicitaciones y parabienes, en la que el capitán Adam Wharton sacó la voz del plantel para describir las sensaciones del equipo en un comienzo de temporada lleno de altibajos.

    “Se notaba que estábamos atacando, siendo agresivos, intentando ganar el balón en campo contrario y crear muchas ocasiones. Creo que lo conseguimos. Todavía hubo algunos momentos en los que quizás podríamos estar un poco más sólidos en defensa, pero sin duda es un paso en la dirección correcta”, aseguró el volante de 22 años que lució la jineta en la jornada histórica de Selhurst Park.

    En la misma conversación con la transmisión oficial, el mediocampista envió un mensaje directo de apoyo a las nuevas contrataciones del equipo. Condición en la que asoma el chileno Osorio quien solo llegó el 1 de septiembre pasado al equipo británico.

    “Creo que, obviamente, todavía hay mucho por hacer. Aún es pronto para sacar conclusiones, tenemos muchos fichajes nuevos, caras nuevas, así que vamos lento, estamos intentando acoplarnos lo más rápido posible. El comienzo de esta temporada ha sido un poco lento, pero creo que lo de esta noche es un gran paso adelante”, advirtió el jugador inglés.

    Asimismo, agregó que “estamos en plena fase de entrenamiento, trabajando patrones, intentando construir esas relaciones y conexiones. Creo que hubo algunos buenos momentos esta noche en los que jugamos al primer toque. Es bueno ver que empezamos a compenetrarnos y a crear ocasiones de gol”.

    Más sobre:FútbolCrystal PalaceEuropa LeagueLech PoznanPierre SageAdam Wharton

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