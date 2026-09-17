Nueva baja en gobierno de Kast: renuncia seremi de Energía de Coquimbo tras observaciones de Contraloría sobre experiencia profesional

Una nueva baja se registró esta jornada en el gobierno de José Antonio Kast. Se trata del seremi de Energía de la Región de Coquimbo, Fabián Páez, quien asumió en marzo pasado.

Según detallaron desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) mediante un comunicado, su renuncia se llevó a cabo “tras conocer observaciones de la Contraloría respecto de la experiencia profesional”.

Con su salida del gobierno, la cifra de seremis que han dejado su cargo en estos seis meses de gobierno de Kast asciende a 38.

Según daban cuenta las redes sociales de la Seremi de Energía de Coquimbo, al momento de asumir el cargo, destacaban que Páez era “Ingeniero en Minas y titulado en Pedagogía en Educación Técnico Profesional”.

A contar de hoy, detallan desde la DPR de Coquimbo, asumirá en calidad de subrogante el secretario regional ministerial de Minería, Juan Carlos Salinas Marabolí.