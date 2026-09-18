Hallan armas, drogas y falsos uniformes de Carabineros y la PDI en vivienda de Cerro Navia
El procedimiento se inició tras la denuncia de un hombre que advirtió las prendas a través de una ventana. Las diligencias dejaron una mujer detenida y la Fiscalía indaga si el inmueble era utilizado como un falso cuartel policial.
Carabineros incautó armas de fuego, municiones, cerca de cinco kilos de droga y prendas que simulaban uniformes de Carabineros y de la PDI desde un inmueble en la comuna de Cerro Navia.
Según explicó el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, las diligencias comenzaron durante el servicio nocturno, luego de que un hombre denunciara que había observado a través de una ventana elementos que aparentaban ser uniformes policiales en una vivienda que arrendaba a un tercero.
Carabineros concurrió al domicilio y, además de las prendas, encontró armamento de fuego y municiones de distintos calibres.
“También se encontró en dicho domicilio aproximadamente cinco kilos de droga, entre clorhidrato de cocaína y pasta base, la cual ya se encontraba dosificada para su comercialización”, señaló Narváez.
En el inmueble no se encontró a un responsable, pero las diligencias permitieron identificar a quien sería la arrendataria. Posteriormente se realizaron entradas y registros en otros dos domicilios y en uno de ellos fue detenida una mujer chilena, mayor de edad, quien mantiene antecedentes policiales y medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
Respecto de la posibilidad de que la vivienda funcionara como un falso cuartel policial, Narváez señaló que “está dentro de las hipótesis que se barajan ahora en materia de investigación”. Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Centro Norte, que también indaga una eventual vinculación con otros delitos denunciados en la comuna.
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