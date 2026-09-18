Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

Una de las grandes virtudes de Joaquín Niemann es la capacidad de dar vuelta la página y seguir adelante. Precisamente, eso fue lo que sucedió en la segunda ronda del BMW PGA Championship, donde dejó atrás una opaca primera jornada para desplegar su mejor juego y volver a meterse en la pelea por el título del certamen más importante del DP World Tour.

Este viernes, Joaco completó una de las mejores rondas del día, con 67 golpes (-5), actuación que le permitió instalarse en el top ten con un acumulado de -6, ubicándose a cuatro impactos de los líderes, el australiano Adam Scott y el italiano Filippo Celli.

El talagantino comenzó desde el hoyo 9. Durante las primeras paradas en el Wentworth Club, no estuvo tan sólido. De hecho, un bogey en el 15 hizo temer lo peor. Sin embargo, un birdie en el 17 y una espectacular águila en el 18, gracias a un notable tiro de salida y otro de aproximación, lo pusieron en carrera nuevamente.

Otro acierto en la segunda bandera consolidó una jornada brillante, la que se vio acentuada con otro eagle en el 4, producto de un impresionante approach con el segundo tiro, que lo terminó metiendo en el top ten después de haber finalizado el día anterior en el puesto 56.

El descalabro de Rahm

Su desempeño no solo le permitió pasar el corte con holgura, sino que también lo hace ilusionarse con la prestigiosa corona del certamen que se disputa en Virginia Water y al que accedió gracias a una invitación de los organizadores.

En tanto, el español Jon Rahm, actual tricampeón del LIV Golf, no logró superar el corte debido a dos rondas para el olvido. Pero no solo le significó quedar eliminado prematuramente, sino que con su +11 en el acumulado enteró la peor actuación de toda su carrera.

El BMW PGA Championship 2026, en el Wentworth Club de Inglaterra, reparte una bolsa total de premios de 9 millones de dólares, de los cuales US$ 1,53 millones corresponden al ganador.