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    La joven promesa del tenis chileno con la que Nicolás Massú sorprendió para enfrentar a España por la Copa Davis

    Benjamín Pérez participará como el quinto jugador en la serie ante el equipo capitaneado por David Ferrer. Destaca por su capacidad física, su juego de fondo de cancha y el revés a una mano.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Con solo 17 años, Benjamín Pérez es el sudamericano más joven con puntos en el ranking ATP. Team Chile

    Nicolás Massú ya definió el equipo chileno de Copa Davis que se medirá ante España por la segunda ronda de los Qualifiers, en la serie que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. Los singlistas serán Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Christian Garin (133°), mientras que el dobles lo jugarán el propio Ale y Tomás Barrios, en la jornada de domingo. Sin embargo, el capitán del equipo nacional tiene pensada la inclusión de un talento de 17 años como quinto jugador ante los europeos: se trata de Benjamín Pérez.

    Nació el 14 de abril de 2009 y es oriundo de Punta Arenas. Sus primeros acercamientos con el tenis fueron a los seis años, mientras que a los 12 comenzó a entrenar con Carlos Marchant en Santiago. En 2025 hizo noticia porque se consagró como el mejor jugador de la Gira Cosat y sumó sus primeros dos puntos ATP tras llegar a cuartos de final en el M15 del Club Sirio, siendo el sudamericano más joven en tener ranking profesional. Estos antecedentes lo ubican como el gran proyecto del tenis chileno en estos momentos.

    Revés a una mano y fuerte en lo físico

    A pesar de su juventud, Benjamín ya se reconoce como un jugador de arcilla. Es diestro, destaca por la movilidad en su juego de fondo de cancha y por su gran capacidad física. Estas virtudes fueron reconocidas por el equipo adulto de Copa Davis, con quienes ya sumó algunos entrenamientos el año pasado.

    Benjamín Pérez, a la izquierda en la foto, junto al equipo de Copa Davis en el sorteo de este jueves. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Una de las particularidades en su tenis es que golpea con el revés a una mano, algo que cada vez se ve menos en el circuito: “La verdad es que me da igual si es que está extinto o no. Siempre a mí el revés a una mano fue el que me gustó desde chico y la verdad es que me funciona bastante bien. Eso me tiene bastante contento”, dijo en noviembre del año pasado en una entrevista concedida a El Deportivo.

    Su referente en este deporte es nada menos que la persona que hoy es su capitán en la Copa Davis: “Un referente para mí sería Nicolás Massú, por cómo era dentro y fuera de la cancha. Siempre se mostró como una persona humilde, pero que nunca dejó que lo pasaran por arriba. Lo que más me gustaba es que se mostraba como una persona sencilla, pero con mucha intensidad en la cancha”.

    Al igual que Massú, Benjamín tampoco rehúye de las batallas largas dentro de la cancha: “Soy fuerte físicamente, así que por ese lado muy bien y me gusta que puedo estar dispuesto a estar tres horas jugando en la cancha”.

    El sorteo realizado este jueves arrojó el orden de los partidos que se jugarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. El duelo inicial de la primera jornada será entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida (41°), pactado para las 13.00 horas. En el segundo turno, Garin se enfrentará con Jódar (14°). En tanto, el domingo iniciará todo a las 12.00 horas con el dobles entre Ale y Tomás Barrios ante el binomio hispano compuesto por Pedro Martínez y Jaume Munar. Luego será el turno de los dos singles restantes: Tabilo contra Jódar y Garin ante Mérida.

    No de ocurrir alguna sorpresa, Benjamín Pérez observará toda esta acción desde un costado de la cancha junto al resto del equipo chileno de Copa Davis, algo que significará una nueva experiencia en su carrera incipiente.

    Más sobre:TenisCopa DavisBenjamín PérezNicolás Massú

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