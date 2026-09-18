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    ¿Le ofreció la Roja? Qué habló Pablo Milad con Manuel Pellegrini por WhatsApp

    El presidente de la ANFP reconoció hace algunos días que se ha contactado con el Ingeniero cuando se le consultó sobre la búsqueda del próximo DT del Equipo de Todos.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Pablo Milad y Manuel Pellegrini

    La Roja ya está centrada en la preparación de los próximos amistosos de la fecha FIFA de septiembre. El elenco nacional estará a cargo de Nicolás Córdova mientras se determina qué técnico tendrá la misión de dirigir al equipo de cara a los siguientes desafíos, entre ellos las Eliminatorias para el Mundial de 2030.

    En este sentido, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció que la nueva directiva de Quilín será la encargada de concretar la llegada del DT.

    Ya lo hemos dicho hartas veces, la nueva directiva va a tener que elegir al entrenador. No quiero dejar un entrenador. Sí lo que hay que hacer es dejar los recursos para que pueda funcionar la Selección. Va a ser bastante más exitoso en lo económico la recaudación que va a recibir al final la Selección”, comentó Milad hace algunos días.

    Y entre las opciones, volvió a surgir el nombre de Manuel Pellegrini. “Para nosotros sería un honor, a cualquier chileno le gustaría que Manuel pudiera encabezar un proyecto como ese, en desarrollo de nuestra Selección”, agregó.

    También apuntó que “puede haber conversaciones, yo también he conversado con él por WhatsApp algunas veces cuando ha venido a Chile, pero eso no significa nada. Nadie está descartado”, concluyó.

    ¿De qué hablaron Milad y Pellegrini?

    La conversación de la que hizo referencia Pablo Milad con Manuel Pellegrini se remonta a la visita que el Ingeniero realizó a la selección cuando esta estaba bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca en junio de 2024, según pudo confirmar El Deportivo.

    En aquella ocasión el mandamás del fútbol nacional invitó directamente al adiestrador del Betis, pero sin ofrecerle que se hiciera a cargo de la Roja.

    De hecho, en aquella reunión con el Tigre, el Ingeniero tomó la palabra y señaló que “a Ricardo lo conozco hace mucho tiempo. Yo creo que tiene toda la experiencia necesaria para llevar a Chile a clasificar. Tiene experiencia en selección en Sudamérica. Lo que hizo con Perú no es meno, tanto el logro conseguido cuando fue al Mundial como el último”.

    “Así que yo creo que el equipo está en muy buenas manos y hay que dejarlo trabajar con tranquilidad, con apoyo y estoy seguro de que Chile va a llegar al Mundial con él”, complementó.

    Finalmente, habló sobre la relevancia que tiene la Selección en el pueblo chileno: “Siempre he tenido una opinión unánime. Detrás de la Roja está el país completo, independiente de cualquier color político. La Roja une mucho. Por supuesto que hay momentos de mayor expectativa o de menor expectativa. Yo creo que ha vuelto a renacer esa ilusión y siempre el apoyo del público es fundamental para los jugadores, para el técnico, para el ambiente que se genera, para el equipo rival que viene a jugar a Chile”, indicó.

    “Ojalá tengamos un apoyo total hacia el equipo y en la medida que se vayan dando los resultados, positivos o negativos, se sienta ese respaldo que tiene el cuerpo técnico”, sentenció.

    Más sobre:FútbolSelecciónPablo MiladManuel Pellegrini

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