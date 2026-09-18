Hombre de 42 años muere baleado dentro de su vehículo en Santiago: indagan ataque desde auto en movimiento

Un ciudadano colombiano de 42 años murió baleado al interior de su vehículo durante la madrugada en calle San Diego, en la comuna de Santiago. La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) investigan si los disparos fueron efectuados desde otro automóvil que se encontraba en movimiento.

El hecho ocurrió frente al número 1850 de avenida San Diego. De acuerdo con los primeros peritajes, la víctima recibió dos impactos balísticos y falleció dentro del automóvil, que se encontraba inscrito a su nombre.

El inspector Roberto Soto, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que los detectives han tomado declaración a testigos, además de realizar un empadronamiento en el sector.

“Las personas entrevistadas actualmente señalan haber escuchado a lo menos dos disparos en el sector. Esta víctima presenta dos impactos en su cuerpo que causan la muerte instantánea”, señaló.

El fiscal ECOH Ignazio Rivera señaló que una de las hipótesis es “que se trata de un homicidio con un vehículo en movimiento”, aunque precisó que la dinámica exacta todavía forma parte de la investigación.

En el exterior del automóvil fueron encontradas un par de vainillas, mientras que las diligencias también contemplan la revisión de cámaras de seguridad de los edificios aledaños.

Rivera explicó que, una vez conocida la muerte, se instruyó inmediatamente la concurrencia de la Brigada de Homicidios. “Se han empadronado personas, se han visualizado eventualmente cámaras que hayan, en este caso, captado la dinámica del homicidio y estamos trabajando en este momento”, indicó.

Vehículo estaba a nombre de la víctima

La Fiscalía estableció además que el automóvil en el que se encontraba el hombre no mantenía encargo por robo y figuraba inscrito a nombre de la propia víctima.

Rivera indicó también que el ciudadano colombiano no registraba antecedentes penales.

Por ahora, el Ministerio Público no ha informado sobre sospechosos identificados ni detenidos por el homicidio.