Descifra y las Fiestas Patrias: 69% reconoce que suele asistir a fondas

La fiesta nacional más importante del país ya está en marcha y para los habitantes del país esta instancia representa el mejor momento para vivir la chilenidad y reunirse con la familia. Este es uno de los hallazgos de la última encuesta Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, que realizó un radiografía a estas Fiestas Patrias para indagar cómo las vivirá la ciudadanía.

Con la mayoría de las fondas inauguradas este jueves, se volvió a desplegar a lo largo de todo Chile el festivo batallón de parrillas, guitarras, cuecas y celebraciones que acompañan tradicionalmente la conmemoración del aniversario de la Primera Junta de Gobierno (1810). Esto, luego de un año pasado en que las fiestas se vieron marcadas por las lluvias.

Según recaba Descifra, para casi la mitad de los chilenos (48%) el 18 de septiembre representa el mejor momento para “vivir la chilenidad y revivir las tradiciones”. Sin embargo, la vida social no se queda atrás. Para un 35%, estas fiestas representan “reunirse con la familia y amigos”. En menor medida, otros solo lo relacionan con “el descanso y la desconexión” (11%) y la “entretención y pasarlo bien” (6%).

Respecto a dónde celebraran los chilenos estas fiestas, la encuesta revela que el 77% afirma que no tiene pensado salir de su ciudad de residencia durante este dieciocho. Y solo un quinto de la muestra (20%) planea una escapada de su ciudad durante estos días. El 3% restante no respondió o aún no lo decidía al momento de la encuesta, que se realizó entre el 14 y 15 de septiembre.

Según explica Miguel Zlosilo, director metodológico en Descifra y consultor senior en Artool, “tres de cuatro encuestados declaran que no saldrán de la ciudad durante las Fiestas Patrias, porcentaje que aumenta respecto del año anterior, en un contexto de crisis económica”.

17 SEPTIEMBRE 2024 Fonda Alejo Barrios en el cerro Playa Ancha de Valparaíso. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Los elementos de la chilenidad

Por otro lado, se registró una mayoría más marcada en la pregunta “¿usted se siente más chileno en Fiestas Patrias?“. Un 67% respondió afirmativamente, mientras que poco menos de un tercio (32%) negó sentir un aumento de su chilenidad durante estos días. En tanto, quienes se desmarcaron de la pregunta por ser extranjeros conformaron un 1%.

En la misma línea, Descifra también consultó por los elementos más ligados con la chilenidad durante las Fiestas Patrias. Con un 33% de las preferencias, encabezó la lista la música folclórica nacional, como la cueca o las tonadas. Aquella opción fue seguida por la comida típica del país, elegida por casi un cuarto de la muestra (24%), y por los símbolos patrios (16%). Al final de la tabla quedaron la parada militar (13%), las fondas (9%) y los juegos típicos nacionales (5%).

En cuanto al personaje de la cultural popular y folclórica más relacionado con la chilenidad, el huaso (57%) fue la opción que percibió más inclinaciones. En un lejano segundo y tercer lugar, aparece el nombre de la folclorista y cantautora Violeta Parra (17%) y el protagonista de la historieta homónima Condorito (12%), mientras que la lista la cierran los organilleros (8%), Pablo Neruda (3%) y Papelucho (1%).

Los gustitos del 18

La encuesta también abordó las preparaciones típicas, los brebajes más anhelados y la música preferida durante los días de celebraciones.

Así, Descifra halló que la comida típica preferida durante las Fiestas Patrias es la empanada, que fue la opción de casi la mitad de la muestra (48%). En segundo lugar quedaron las preparaciones a la parrilla: los asados obtuvieron un 29% de las inclinaciones. Esta opción fue seguida por algunos de sus derivados, los anticuchos (11%) y el choripán (4%). Y, el último lugar de la lista lo tomaron las sopaipillas con pebre (3%).

Para acompañar la comida, el bebestible preferido fue el combinado de piña, pipeño y granadina: casi la mitad de la muestra (49%) se inclinó por el terremoto. Aquel trago fue seguido por dos productos de la fermentación de la uva, el vino tinto (23%) y la chicha (13%), mientras que el combinado de pisco con negra obtuvo el cuarto lugar (5%) y la borgoña, el quinto (4%).

Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

Respecto a la música que se suele escuchar en asados o reuniones durante Fiestas patrias, lidera por un amplio margen el folclor chileno en general (58%). Una de las principales expresiones de este tipo de música, la cueca fue la segunda opción preferida (22%), mientras que la cumbia percibió un 13% de las preferencias. Solo un 1% se inclina por escuchar reggeatón y música urbana en sus celebraciones. Y, quienes no encontraron su género musical de preferencia en la lista fueron un 6%.

Finalmente, en la pregunta “¿durante las Fiestas Patrias usted va a fondas?“, un 69% de los chilenos afirmó que sí va. De ellos, no obstante, un 48% asiste ”a veces" y un 21% “generalmente”. Y, en contraste, quienes afirmen que no asisten a fondas conforman poco menos de un tercio de los encuestados (31%).

En comparación a la versión 2025 de la misma encuesta, las preferencias gastronómicas y musicales de los chilenos se mantienen estables. No obstante, la empanada, el terremoto y la música folclórica registraron un ligero aumento de preferencias y se consagran por segundo año consecutivo como los elementos preferidos de la fiesta dieciochera.

El estado del bolsillo

El presupuesto es un factor clave para las familias al momento de planificar sus Fiestas Patrias. Por esto, la encuesta también abordó cómo los chilenos financiarán sus fiestas y cómo se compara su presupuesto en relación al año pasado.

En este contexto, la mayoría espera financiar su dieciocho mediante ahorros (67%), mientras que un reducido 13% costeará las celebraciones mediante su línea de crédito y un 8% empleará una combinación de ambas opciones. Fuera de estos escenarios, un 12% afirma que sus fiestas serán financiadas por un tercero.

En comparación a 2025, casi la mitad (46%) reconoce que su presupuesto destinado a las Fiestas Patrias disminuyó, en tanto que un 36% afirma que espera gastar la misma cantidad de dinero que el año pasado. Finalmente, quienes esperan desembolsar una cantidad superior este año conforman un 18%.

Ficha técnica

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 11 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 4 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 14 al 15 de septiembre.

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 881 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.