¿Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 18 de septiembre? Foto referencial de archivo

Este viernes 18 de septiembre corresponde el feriado irrenunciable por la conmemoración de la Independencia Nacional, donde se encuentra prohibido el funcionamiento habitual del comercio.

Se trata del primero de los dos días que componen la celebración de Fiestas Patrias, por lo que las condiciones determinadas por ley se repetirán durante el sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército.

Es por lo anterior que también, el pasado jueves 17 de septiembre, se realizó el cierre anticipado por parte de establecimientos como supermercados y tiendas, ante el cumplimiento del descanso para los trabajadores del comercio.

Qué está abierto el feriado irrenunciable

Durante un día feriado irrenunciable pueden atender, de forma excepcional, los siguientes establecimientos:

Restaurantes.

Clubes.

Cines.

Espectáculos en vivo.

Discotecas.

Pubs.

Casinos.

Farmacias de urgencia o de turno.

Expendios de combustible y tiendas de conveniencia asociadas, siempre que preparen alimentos para consumo en el local.

Negocios de barrio atendidos por su propio dueño o familiares directos.

Las actividades habituales se podrán retomar durante el día domingo 20 de septiembre desde las 06:00 horas, según recordó la Dirección del Trabajo.