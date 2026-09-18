SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Las restricciones comenzarán a las 08.00 horas de este viernes 18 de septiembre. Carabineros estableció un perímetro delimitado por Avenida Balmaceda, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Avenida Manuel Rodríguez y Santa Lucía, además de rutas diferenciadas para vehículos particulares y transporte público.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Quienes se desplacen por el centro de Santiago durante este viernes 18 de septiembre deberán considerar cortes y desvíos de tránsito desde las 08.00 horas, debido a la realización del Te Deum Ecuménico.

    Carabineros estableció un perímetro de restricción y rutas alternativas según el tipo de vehículo y el sentido de circulación, con modificaciones tanto para automovilistas como para la locomoción colectiva.

    El área donde se concentrarán las restricciones estará delimitada por Avenida Balmaceda por el norte, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins por el sur, Avenida Manuel Rodríguez por el poniente y Santa Lucía por el oriente.

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Desvíos para vehículos particulares

    Quienes circulen por Avenida Independencia hacia el sur deberán desviarse por Avenida Balmaceda hacia el poniente y posteriormente continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur.

    En Avenida Recoleta hacia el sur, el tránsito será desviado por Ismael Valdés Vergara hacia el oriente, para continuar por Santa Lucía hacia el sur, Carmen hacia el sur, Tarapacá hacia el poniente y San Francisco hacia el sur.

    Los vehículos que circulen por calle Agustinas hacia el oriente deberán desviarse por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte.

    En Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en tanto, el flujo vehicular será desviado hacia el poniente y se impedirán los virajes hasta llegar a Avenida Manuel Rodríguez.

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Desvíos para el transporte público

    En cuanto a la locomoción colectiva, los buses que circulen por Avenida Independencia hacia el sur deberán tomar Avenida Balmaceda hacia el poniente y luego continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur.

    Para quienes transiten por Avenida Recoleta hacia el sur, el recorrido será por Ismael Valdés Vergara al oriente, Santa Lucía al sur, Carmen al sur, Tarapacá al poniente y San Francisco al sur.

    En calle Compañía hacia el oriente, los buses serán desviados por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte.

    En calle Santa Rosa, los buses que circulen desde el sur serán desviados al llegar a Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y deberán continuar hasta Avenida Manuel Rodríguez.

    Finalmente, los buses que circulen por el eje Alameda, a través de Avenida Bernardo O’Higgins, serán desviados hacia el poniente y tampoco podrán realizar virajes hasta alcanzar Avenida Manuel Rodríguez.

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago
    Más sobre:Te DeumFiestas PatriasDesvíos de TránsitoCarabinerosSantiagoCelebración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

    Retiro de Bachelet de carrera a la ONU: gobierno repasa decisión de no apoyarla y reafirma prioridades en política exterior

    Detienen a presunta coautora de masiva estafa piramidal que dejó cerca de 1.500 víctimas y pérdidas por $1.000 millones

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    Amplían detención de imputado por homicidio a un joven en cercanías de ramadas de Limache

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi

    Lo más leído

    1.
    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    2.
    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    5.
    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    6.
    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Retiro de Bachelet de carrera a la ONU: gobierno repasa decisión de no apoyarla y reafirma prioridades en política exterior
    Chile

    Retiro de Bachelet de carrera a la ONU: gobierno repasa decisión de no apoyarla y reafirma prioridades en política exterior

    Detienen a presunta coautora de masiva estafa piramidal que dejó cerca de 1.500 víctimas y pérdidas por $1.000 millones

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi
    Negocios

    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Martín Labra se anota con un triunfo en esquí náutico: Team Chile alcanza las 23 medallas de oro en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    Martín Labra se anota con un triunfo en esquí náutico: Team Chile alcanza las 23 medallas de oro en los Juegos Odesur

    Con Raphinha en llamas: el implacable Barcelona remonta y reduce al Sevilla de Gabriel Suazo

    España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco
    Mundo

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?