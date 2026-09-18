Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

Quienes se desplacen por el centro de Santiago durante este viernes 18 de septiembre deberán considerar cortes y desvíos de tránsito desde las 08.00 horas, debido a la realización del Te Deum Ecuménico.

Carabineros estableció un perímetro de restricción y rutas alternativas según el tipo de vehículo y el sentido de circulación, con modificaciones tanto para automovilistas como para la locomoción colectiva.

El área donde se concentrarán las restricciones estará delimitada por Avenida Balmaceda por el norte, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins por el sur, Avenida Manuel Rodríguez por el poniente y Santa Lucía por el oriente.

Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

Desvíos para vehículos particulares

Quienes circulen por Avenida Independencia hacia el sur deberán desviarse por Avenida Balmaceda hacia el poniente y posteriormente continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur.

En Avenida Recoleta hacia el sur, el tránsito será desviado por Ismael Valdés Vergara hacia el oriente, para continuar por Santa Lucía hacia el sur, Carmen hacia el sur, Tarapacá hacia el poniente y San Francisco hacia el sur.

Los vehículos que circulen por calle Agustinas hacia el oriente deberán desviarse por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte.

En Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en tanto, el flujo vehicular será desviado hacia el poniente y se impedirán los virajes hasta llegar a Avenida Manuel Rodríguez.

Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

Desvíos para el transporte público

En cuanto a la locomoción colectiva, los buses que circulen por Avenida Independencia hacia el sur deberán tomar Avenida Balmaceda hacia el poniente y luego continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur.

Para quienes transiten por Avenida Recoleta hacia el sur, el recorrido será por Ismael Valdés Vergara al oriente, Santa Lucía al sur, Carmen al sur, Tarapacá al poniente y San Francisco al sur.

En calle Compañía hacia el oriente, los buses serán desviados por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte.

En calle Santa Rosa, los buses que circulen desde el sur serán desviados al llegar a Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y deberán continuar hasta Avenida Manuel Rodríguez.

Finalmente, los buses que circulen por el eje Alameda, a través de Avenida Bernardo O’Higgins, serán desviados hacia el poniente y tampoco podrán realizar virajes hasta alcanzar Avenida Manuel Rodríguez.