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    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo

    Con todo, el multimillonario continuará como director y presidente emérito de la compañía.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo Brendan McDermid

    El fundador de Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett, dejó este viernes la presidencia del conglomerado empresarial y será reemplazado por su hijo Howard.

    Fue a través de un comunicado dirigido a los accionistas de la empresa, el multimillonario de 96 años comunicó que “es el momento oportuno para completar la transición. Pasaré a ser presidente emérito y seguiré siendo director. Mi hijo, Howard, me sucederá como presidente”.

    La sucesión de efectuó a nueve meses de que Buffet abandonara el cargo de consejero delegado y CEO de la compañía, puesto que cedió a Greg Abel a principios de año.

    “El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense (...) La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián”, apuntó Abel

    Buffett deja la presidencia tras casi seis décadas al frente de la compañía con sede en Omaha, Nebraska, que en su día fue una antigua fábrica textil que el legendario inversor transformó en un conglomerado de más de un billón de dólares.

    En el comunicado, el multimillonario afirmó que tomó la decisión de dimitir luego de que Abel superara con creces sus altísimas expectativas como CEO.

    Además del mayor puesto de la compañía, Buffet también fue presidente y consejero delegado de Fundación Howard G. Buffett, una fundación benéfica centrada en la seguridad alimentaria mundial y la mitigación de conflictos.

    Asimismo, fue embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas (ONU) contra el Hambre para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) por más de una década.

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