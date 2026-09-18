Tormentas de arena, lluvias y fuertes vientos marcan inicio de Fiestas Patrias en el norte

Las celebraciones de Fiestas Patrias comenzaron este viernes bajo condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas del norte del país, con lluvias, fuertes rachas de viento y tormentas de arena que obligaron a suspender actividades y afectaron a recintos.

En Iquique se reportaron fuertes vientos y tormentas de arena. De acuerdo con los antecedentes disponibles, las ráfagas habrían provocado daños en distintas ramadas instaladas para las celebraciones dieciocheras.

Durante la madrugada y la mañana, la DMC había previsto cielo nublado, tormenta de arena y vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

🔴 ALERTA

Usuarios reportan de fuertes ráfagas de vientos acompañado de tormenta de arena en #Iquique y que además estaría afectando seriamente las fondas para este 18 de septiembre. pic.twitter.com/H9x1OuAeLn — FIRE EMERGENCIA (@fireemergencia) September 18, 2026

La advertencia meteorológica por viento moderado a fuerte consideraba tanto a Tarapacá como a Arica y Parinacota, en sectores de litoral, cordillera de la Costa y pampa, y advertía además la posibilidad de desarrollo de tormentas de arena.

Para la tarde en Iquique, el pronóstico indicaba que la tormenta de arena dejaría de presentarse, aunque el viento se mantendría entre 40 y 60 km/h, condición que también continuaría durante la noche.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, confirmó a Chilevisión que el desfile militar fue suspendido luego de las afectaciones provocadas por el viento y la arena durante la madrugada. La decisión fue adoptada por la Delegación Presidencial junto al Ejército, en un contexto en que las autoridades y equipos municipales se mantienen desplegados para evaluar daños, retirar escombros y recuperar distintos puntos de la ciudad.

Respecto del Te Deum, el alcalde aclaró que existe una diferencia entre la actividad oficial y la ceremonia religiosa. Señaló que, aunque la Delegación Presidencial habría suspendido el acto oficial, la Iglesia mantendría la oración por Chile en la catedral, ya que se trata de una ceremonia abierta a la ciudadanía y no exclusivamente a las autoridades.

“Entiendo yo que el obispo sí hace una oración por Chile en la catedral”, indicó Soria, quien agregó que el desfile militar, en cambio, sí permanece suspendido.

Sierra Gorda suspende actividades de Fiestas Patrias

En la Región de Antofagasta, las precipitaciones registradas en Sierra Gorda llevaron a la autoridad comunal a suspender las actividades de Fiestas Patrias y determinar la no apertura de las ramadas.

Carabineros desplegó servicios preventivos en el sector mientras el municipio mantenía el monitoreo de las condiciones meteorológicas para evaluar el desarrollo de las actividades posteriores.

“La Municipalidad tomó la medida ante las precipitaciones registradas en Sierra Gorda y Baquedano y la Alerta Temprana Preventiva vigente en la Región de Antofagasta”, informó Carabineros en sus redes sociales.

La DMC mantenía además una advertencia por probables tormentas eléctricas asociadas a chubascos aislados para distintos sectores de las regiones de Antofagasta y Atacama, producto de una vaguada en altura.

Vicuña suspende show en la Pampilla de San Isidro

Las condiciones también afectaron a la Región de Coquimbo. Durante la noche del jueves, las fuertes rachas de viento llevaron a suspender el espectáculo programado en la Pampilla de San Isidro, en Vicuña.

La decisión fue adoptada cerca de las 21.30 horas para evitar eventuales situaciones de riesgo entre familias, trabajadores, artistas y visitantes que participarían de la jornada.

“Sabemos que muchos esperaban esta jornada, pero ninguna celebración está por sobre la seguridad de las personas”, señaló la Municipalidad de Vicuña en sus redes sociales.

Durante la misma jornada, las fuertes precipitaciones también obligaron a modificar la programación en La Pampilla de Coquimbo, donde la organización decidió suspender los dos últimos shows artísticos de la jornada inaugural como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas.

La Municipalidad de Vicuña informó a través de sus redes la suspensión del acto cívico y desfile programado para este 18 de septiembre debido a las condiciones meteorológicas registradas en la comuna.

La decisión, explicó el municipio, busca resguardar especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, además de evitar situaciones de riesgo para la comunidad. “Ninguna celebración está por sobre la seguridad de nuestra gente”, señalaron.

Fuerte viento terral hizo suspender las actividades de anoche en la Pampilla de San Isidro. pic.twitter.com/iAal6zD86w — Cristián Pérez Trujillo (@cperez_delelqui) September 18, 2026

La DMC emitió además una advertencia por probables tormentas eléctricas durante este viernes para la Región de Coquimbo y sectores de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, asociadas a una vaguada en altura.