Pérez Mackenna saluda a chilenos en el exterior y destaca labor diplomática en medio de cuestionamientos a su gestión

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, envió un saludo a chilenos residentes en el extranjero y destacó el trabajo de las embajadas.

A través de un video difundido por la cartera, el Canciller apuntó que “donde sea que se encuentren, están representándonos y haciendo patria alrededor del mundo. Con su esfuerzo y valores, llevan con orgullo el nombre de nuestro país día a día”.

En ese sentido, Pérez Mackenna destacó a quienes trabajan en embajadas, consulados y misiones diplomáticas, “cuyo trabajo diario mantiene firme el compromiso de Chile con el exterior”.

En el saludo se puso énfasis, además, en el carácter simbólico de estas fechas. “Estas fiestas son mucho más que una fecha en el calendario, son el momento en que reafirmamos nuestras raíces y nuestras tradiciones”, sostuvo el canciller.

Asimismo, el ministro reafirmó su compromiso con los chilenos residentes fuera del territorio nacional y aseguró que continuará trabajando para mantener el vínculo con las comunidades en el extranjero.

“Aunque estén lejos geográficamente, no están solos, porque nuestro compromiso como Cancillería es seguir trabajando para ustedes”, indicó.

El mensaje se produce en medio de cuestionamientos al titular de la cartera, quien ha debido enfrentar distintos flancos diplomáticos. Entre ellos, las controversias generadas por declaraciones del embajador Brandon Judd y las tensiones con Argentina por el Estrecho de Magallanes .