La llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador despierta el entusiasmo de un ex U de Chile

Marcelo Gallardo ha dado un nuevo paso en su carrera deportiva. El argentino tomó el mando de la selección de Ecuador y su llegada generó una serie de reacciones. Una de ellas provino de un exarquero de Universidad de Chile.

Hernán Galíndez, quien había dado un paso al costado a la Tri, manifestó que ahora se replanteó volver a defender los colores de su selección. “Si me necesitan, voy a estar. Depende ahora del entrenador”, dio a conocer hace algunos días.

Y ahora, el propio Gallardo tomó la palabra para referirse a esta situación, pensando más en el impacto que ha tenido este paso en su carrera como DT.

“Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y tuve de parte de los futbolistas por esta llegada”, señaló.

“Eso despierta entusiasmo, no solamente en ellos. También en mí, en el pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia. Vienen haciéndolo bien”, continuó respondiendo a la vez por la reacción de los fanáticos.

También aprovechó de referirse a lo que realizó Ecuador en el Mundial de Norteamérica 2026, bajo el mando de Sebastián Beccacece, que terminó en los dieciseisavos de final tras caer por 2-0 contra México.

“Han tenido buena participación en los últimos Mundiales y marcaron un buen ritmo en su crecimiento en las Eliminatorias. Esperamos dar un salto aun mayor para poder potenciarnos entre todos”, indicó.

Los motivos de la llegada

Por otro lado, Marcelo Gallardo dio a conocer qué factores consideró para tomar la decisión de ser el técnico de Ecuador.

“Ya hace dos años y un poco más. En ese momento no estaba en condiciones de poder asumir el desafío, que es totalmente nuevo para mí”, apuntó.

“Siempre me generó curiosidad dirigir un seleccionado. Llegó en un momento donde estaba con deseos de volver a trabajar. Se presentó esta chance. Dos años después me agarra bien, con ganas de un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Contento”, agregó.

En esto, también influye la variedad de opciones que tiene disponible para la elaboración de las nóminas. “Se da un poco de todo: la muy buena generación de futbolistas que tiene. Eso claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Son jóvenes con talento, muchos con presencia en equipos importantes de Europa”, valoró.

“Otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar este gran paso para mí para tratar de potenciarnos. La idea es construir un equipo con que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado. Eso tiene su proceso”, complementó.

por lo pronto, Marcelo Gallardo deberá ponerse a trabajar para enfrentar sus próximos tres duelos amistosos. El 24 de septiembre visitarán a Corea del Sur y el 1 de octubre competirán contra Japón. Cuatro días más tarde lo harán contra Panamá o Nueva Zelanda en Tokio.