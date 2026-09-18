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    Arrau respalda mensaje de Chomali en Te Deum y llama a dejar diferencias políticas frente a la delincuencia

    El ministro de Seguridad Pública valoró las palabras del cardenal y vinculó su llamado a la unidad con la agenda contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. También se refirió a la propuesta de renombrar la Región Metropolitana en honor al general Baquedano.

    Por 
    Felipe Rivera
    Arrau respalda mensaje de Chomali en Te Deum y llama a dejar diferencias políticas frente a la delincuencia

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó el llamado a la unidad realizado por el cardenal Fernando Chomali durante el Te Deum Ecuménico de este 18 de septiembre y sostuvo que, en materia de seguridad, las diferencias políticas deben quedar relegadas frente a problemas como la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción.

    No hay color político que valga, sino que necesitamos un solo Chile en contra del delincuente, del crimen organizado y de la corrupción”, afirmó Arrau tras la ceremonia.

    El secretario de Estado señaló además que comparte el énfasis de Chomali en fortalecer el respeto a la autoridad y destacó el mensaje entregado durante la ceremonia.

    Muy agradecido de la ceremonia del Te Deum y sobre todo de las palabras del cardenal Chomali, siempre muy asertivo él en los temas que toca”, sostuvo.

    Durante su intervención, Chomali abordó la corrupción, el desencuentro político, la violencia, la baja natalidad y el envejecimiento de la población, además de llamar a la clase política a avanzar hacia “grandes acuerdos” y “generosos consensos”.

    El cardenal sostuvo que Chile necesita una clase política capaz de situarse “por sobre la confrontación permanente” y con disposición al diálogo, además de calificar la corrupción como “el mal de todos los males”.

    Consultado específicamente por ese llamado, el ministro Arrau respondió que se suma “totalmente” y utilizó la gestión de seguridad como ejemplo de trabajo con autoridades locales de distintos sectores políticos.

    Arrau aborda propuesta sobre general Baquedano

    El ministro también fue consultado por la idea presentada por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, de cambiar el nombre de la Región Metropolitana a “Región Metropolitana del General Baquedano”.

    Aunque indicó que la materia escapa de las competencias de su cartera, Arrau destacó la figura histórica del militar y señaló que corresponderá al Congreso discutir una eventual iniciativa.

    La figura del general Baquedano es una figura notable en la historia del país. El país le debe muchísimo al general Baquedano y, bueno, serán los legisladores quienes avancen con esa idea”, afirmó.

    Ante una segunda consulta sobre su posición personal, añadió que Baquedano “debería estar en un pedestal más alto todavía que lo tenemos en nuestra historia”, aunque evitó pronunciarse directamente sobre el cambio de nombre planteado.

    Reforma constitucional de seguridad

    Arrau también fue consultado por la reforma constitucional de seguridad y las conversaciones que se mantienen con parlamentarios de cara a la continuidad de su discusión legislativa.

    Seguimos trabajando (...) estos días hemos estado con los parlamentarios para ver cómo seguir avanzando en toda esa agenda legislativa”, señaló el ministro, sin detallar eventuales modificaciones al estado de excepción planteado en la consulta.

    Lee también:

    Más sobre:Martín ArrauFernando ChomaíTe DeumMinisterio de SeguridadSeguridadCorrupciónBaquedanoNacional

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