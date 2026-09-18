Kylian Mbappé rompe con Nike y firma por la marca de Roger Federer y Thierry Henry

Kylian Mbappé rompió su vínculo comercial con Nike, la marca deportiva que lo había auspiciado durante toda su carrera. La noticia significa un golpe en el mercado, puesto que rechazó una renovación para incorporarse a la incipiente firma suiza llamada On, que cuenta con rostros como Roger Federer y Thierry Henry.

Según información de la prensa europea, el capitán de la selección francesa desestimó una oferta de renovación por una cifra cercana a los 20 millones de euros anuales. La noticia la hizo oficial el propio Mbappé, al subir un post a sus redes sociales. En Instagram, hizo una publicación con tres fotos, en las que se le ve con ropa de la marca: primero sentado en el suelo con un balón de fútbol en las manos, otra jugando con la pelota en la cabeza y otra apoyado en una de las máquinas en las que hacen el calzado.

A pesar de que pueda parecer una sorpresa, On es una marca consolidada en el mundo del running. Uno de los aspectos llamativos de este nuevo vínculo es que Mbappé no solo será rostro de la marca, sino que también participará en el desarrollo técnico y en las pruebas de los zapatos de fútbol que lanzarán en 2027.

Thierry Henry como pieza clave para ficharlo

La incorporación del delantero de Real Madrid a la firma se cocinó a fuego lento. Según información de diario Sport, Thierry Henry, que también se desempeña como director de la división de fútbol de On, fue el encargado de concretar su fichaje tras meses de trabajo.

Con esto, Mbappé se suma a una lista de jugadores que no han firmado con el duopolio que domina el fútbol (Nike y Adidas), como Harry Kane con Skechers, Bukayo Saka con New Balance o Ferrán Torres con Under Armour. De momento, estas maniobras están lejos de ser una tendencia, puesto que las principales estrellas del fútbol siguen perteneciendo a las dos firmas mencionadas, pero sí puede marcar un precedente para otros jugadores en sus vínculos comerciales.