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    Política

    Bachelet confirma viaje a Nueva York en momento crucial de su campaña a la ONU

    Desde su entorno confirmaron que la exmandataria viajará en los próximos días y que aún se está construyendo su agenda. La visita coincidiría con la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas y con nuevas votaciones informales del Consejo de Seguridad.

    Por 
    Luis Cerda
     
    David Tralma
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La expresidenta Michelle Bachelet viajará en los próximos días a Nueva York, en momentos en que su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas atraviesa una etapa clave, marcada por las sucesivas votaciones informales del Consejo de Seguridad.

    Desde el entorno de la exmandataria confirmaron a La Tercera que el viaje se concretará y que actualmente se está construyendo la agenda que desarrollará durante los días en que permanezca en la ciudad estadounidense. Por ahora, no se han precisado las fechas exactas del desplazamiento ni las actividades o reuniones que sostendrá.

    La confirmación se produce luego de que durante los últimos días su equipo evaluara la posibilidad de concretar el viaje, para el cual Bachelet había recibido diversas invitaciones. Hasta hace algunas semanas, la expresidenta había transmitido a sus cercanos que la decisión dependería de la posibilidad de contar con una agenda de alto nivel.

    El desplazamiento podría coincidir con la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará el próximo lunes 21 de septiembre en Nueva York. Entre el 22 y el 28 de septiembre se desarrollará el debate general de jefes de Estado y de gobierno.

    En esas mismas jornadas se espera la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien contempla participar entre el 22 y el 24 de septiembre y sostener una serie de encuentros bilaterales.

    Los días clave para la candidatura de Bachelet

    El viaje se confirma en medio de una serie de jornadas relevantes para las aspiraciones de Bachelet de suceder al portugués António Guterres al frente de Naciones Unidas.

    Este viernes 18 de septiembre se desarrollará el tercer straw poll del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una nueva medición informal entre las ocho candidaturas que se encuentran en carrera.

    La segunda votación, realizada el pasado 21 de agosto, dejó a Bachelet en un virtual séptimo lugar, luego de recibir dos votos positivos, siete sin opinión y seis desalientos.

    El resultado significó un retroceso respecto de la primera medición y encendió las alertas entre quienes respaldan su candidatura, patrocinada actualmente por Brasil y México.

    Tras esa votación, la exmandataria viajó a ambos países, donde sostuvo encuentros con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. En esas reuniones se abordaron los próximos pasos de su postulación y se puso especial atención en el resultado del siguiente straw poll.

    La propia Bachelet abordó recientemente el complejo escenario que enfrenta su candidatura. Durante el conversatorio “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, realizado en la Universidad Diego Portales, afirmó: “Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”.

    Pese a los resultados de las primeras mediciones, desde la candidatura también existen voces que consideran prematuro definir su futuro antes de que los sondeos permitan conocer la posición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

    Además, durante la Semana de Alto Nivel se contempla la posibilidad de realizar una cuarta votación informal, que podría desarrollarse entre el 24 y el 28 de septiembre.

    La confirmación del viaje se conoce después de la visita que Bachelet realizó esta semana a Río de Janeiro, Brasil, donde expuso sobre un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    En esa intervención abordó distintos asuntos internacionales, aunque sin referirse directamente a su candidatura a la Secretaría General.

    Más sobre:Michelle BacheletONUAsamblea General de la ONU

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