Monitorean enjambre sísmico en Complejo Volcánico Laguna del Maule: captan 100 eventos en solo tres horas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio a conocer la tarde de este jueves de un monitoreo por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule, en la Comuna de San Clemente, Región del Maule.

Esto luego de que se decidiera mantener la alerta técnica en nivel verde para la zona tras recibir información del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la que incluye el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) que reveló que hoy, entre las 13.00 y las 15.50 horas, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo registraron un enjambre sísmico de tipo volcano-tectónico (VT) de 100 eventos.

Posteriormente, hasta las 16.00 horas, se registró un conteo de 134 eventos tipo VT, a lo que se suma la ocurrencia de un sismo de magnitud local (ML) 2,8, a una profundidad de 6,6 km, a las 15.18 horas.

Ante esto, SERNAGEOMIN mantiene la vigilancia permanente del complejo volcánico en línea.

Por su parte, Senapred detalló que hasta el momento continúa el registro de sismos de baja magnitud, equivalente a la actividad reportada .

El organismo de prevención además mantendrá las coordinaciones con los integrantes de su sistema regional para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica.

Cabe agregar que por enjambre sísmico se conoce a la ocurrencia de múltiples sismos de baja o moderada magnitud concentrados en un área volcánica específica durante un periodo corto de tiempo.

Mientras que la alerta técnica de nivel verde se refiere a que el volcán puede estar en un estado de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que pueden afectar a la zona más inmediata o próxima al centro de emisión.

Sin embargo, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de meses o años.