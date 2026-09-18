Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel
Alphonso Davies no fue considerado por el entrenador Jesse Marsch para los partidos que el combinado canadiense disputará contra la Roja, Perú y Estados Unidos.
La próxima semana la selección chilena medirá fuerzas ante Canadá, en un duelo amistoso en Toronto. Durante esta jornada, el entrenador del combinado norteamericano, Jesse Marsch, entregó la nómina de su equipo y llamó la atención la ausencia de una de sus figuras: el lateral izquierdo de Bayern Múnich Alphonso Davies.
Desde el cuerpo técnico canadiense informaron el motivo por el cual el jugador de 25 años no fue considerado, y llamó la atención: se encontrará por esos días en su luna de miel.
Cabe destacar que, además de jugar con Chile, la selección de Canadá también se enfrentará en esta fecha FIFA a Perú y Estados Unidos. El duelo contra el elenco dirigido por Nicolás Córdova está pactado para el sábado 26 de septiembre a las 20.00 horas, en el BMO Field de Toronto.
La nómina completa de la selección de Canadá:
Arqueros
- Owen Goodman - Dundee FC (ESC)
- James Pantemis - Portland Timbers (EEUU)
- Dayne St. Clair - Inter Miami (EEUU)
Defensas
- Richard Chukwu - Toronto FC
- Derek Cornelius - Olympique de Marsella (FRA)
- Luc de Fougerolles - Real Salt Lake (EEUU)
- Jovan Ivanisevic - FK Sarajevo (BIH)
- Alfie Jones - Middlesbrough (ING)
- Richie Laryea - Toronto FC
- Ralph Priso - Vancouver Whitecaps
- Niko Sigur - Toulouse FC (FRA)
Mediocampistas
- Jeevan Badwal - Vancouver Whitecaps
- Tajon Buchanan - Villarreal (ESP)
- Mathieu Choinière - LAFC (EEUU)
- Stephen Eustáquio - Swansea City (GAL)
- Junior Hoilett - Libre
- Liam Millar - Birmingham City (ING)
- Samuel Piette - CF Montréal
- Nathan Saliba - Villarreal (ESP)
- Jacob Shaffelburg - LAFC (EEUU)
Delanteros
- Jonathan David - Atlético de Madrid (ESP)
- Promise David - Brighton & Hove Albion (ING)
- Daniel Jebbison - Bournemouth (ING)
- Cyle Larin - Southampton (ING)
- Tani Oluwaseyi - Villarreal (ESP)
- Jacen Russell-Rowe - Toulouse (FRA)
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