Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel

La próxima semana la selección chilena medirá fuerzas ante Canadá, en un duelo amistoso en Toronto. Durante esta jornada, el entrenador del combinado norteamericano, Jesse Marsch, entregó la nómina de su equipo y llamó la atención la ausencia de una de sus figuras: el lateral izquierdo de Bayern Múnich Alphonso Davies.

Desde el cuerpo técnico canadiense informaron el motivo por el cual el jugador de 25 años no fue considerado, y llamó la atención: se encontrará por esos días en su luna de miel.

Foto: REUTERS/Angelika Warmuth Angelika Warmuth

Cabe destacar que, además de jugar con Chile, la selección de Canadá también se enfrentará en esta fecha FIFA a Perú y Estados Unidos. El duelo contra el elenco dirigido por Nicolás Córdova está pactado para el sábado 26 de septiembre a las 20.00 horas, en el BMO Field de Toronto.

La nómina completa de la selección de Canadá:

Arqueros

Owen Goodman - Dundee FC (ESC)

James Pantemis - Portland Timbers (EEUU)

Dayne St. Clair - Inter Miami (EEUU)

Defensas

Richard Chukwu - Toronto FC

Derek Cornelius - Olympique de Marsella (FRA)

Luc de Fougerolles - Real Salt Lake (EEUU)

Jovan Ivanisevic - FK Sarajevo (BIH)

Alfie Jones - Middlesbrough (ING)

Richie Laryea - Toronto FC

Ralph Priso - Vancouver Whitecaps

Niko Sigur - Toulouse FC (FRA)

Mediocampistas

Jeevan Badwal - Vancouver Whitecaps

Tajon Buchanan - Villarreal (ESP)

Mathieu Choinière - LAFC (EEUU)

Stephen Eustáquio - Swansea City (GAL)

Junior Hoilett - Libre

Liam Millar - Birmingham City (ING)

Samuel Piette - CF Montréal

Nathan Saliba - Villarreal (ESP)

Jacob Shaffelburg - LAFC (EEUU)

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