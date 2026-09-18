La Primera B se pone al día: los duelos pendientes que quedan por disputarse en septiembre

Cobreloa y San Felipe son parte de los equipos que se pondrán al día en el campeonato.

El fútbol de la Primera B se pondrá al día después del receso de Fiestas Patrias. Los elencos del ascenso volverán a competir en octubre, pero en los últimos días de septiembre aprovecharán de disputar los encuentros restantes para que cada equipo tenga 25 duelos disputados.

Son solo tres los duelos pendientes, pero estos pueden tener un impacto significativo tanto en la parte alta como baja de la clasificación.

Partiendo desde la lucha por evitar el descenso, Unión San Felipe es el que tendrá la chance de escaparse del fondo. El Uní Uní tiene dos partidos pendientes y marcha en el penúltimo lugar con 23 puntos y si consigue todas las unidades se alejará diez puntos del colista Rangers que suma 18.

El 26 de septiembre, desde las 12.30 horas, competirá como local contra Deportes Copiapó, conjunto que está luchando por ingresar a la zona de postemporada que entrega el segundo cupo a la Primera División.

Cuatro días más tarde, a partir de las 18.00 horas, chocará otra vez como anfitrión contra San Luis de Quillota. Este cruce asoma más complicado para los albirrojos, pues los canarios marchan en el tercer lugar de la competencia con 41 puntos.

Claro que el partido que mayor atractivo tiene entre los que se deben recuperar es el que enfrentará Cobreloa contra Santiago Wanderers en el Zorros del Desierto.

Los caturros son los líderes del ascenso con 44 puntos y lo siguen de cerca los naranjas con 42. Así, los porteños se jugarán la opción de aumentar la diferencia en la punta, mientras que los loínos apuntan a tomar el liderato.

Con la mirada puesta en la Copa Chile

En esta semana algunos equipos del ascenso también tendrán presencia en los octavos de final de la Copa Chile. Este es el caso de Deportes Puerto Montt contra Ñublense, Cobreloa ante Coquimbo Unido, Curicó Unido versus Deportes Concepción, Deportes Iquique contra Deportes Antofagasta, además de O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz.

Los duelos de ida se disputarán entre el 22 y 24 de septiembre, mientras que las revanchas fueron programadas desde el 25 al 27 de septiembre, salvo el caso de Coquimbo Unido vs. Cobreloa, por el duelo pendiente de la B antes mencionado. Así, este último duelo se desarrollará el 7 de octubre a partir de las 19.00 horas.

Tres nuevas denuncias

La definición de la Primera B en su zona baja también se vive en los escritorios. Esta semana Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz acusan irregularidades de Deportes Puerto Montt ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En el escrito se establece que los puertomontinos habrían ocultado información del pago de impuestos a raíz de irregularidades con sus jugadores en las finanzas del año pasado.

Allí surge el nombre de Kevin Flores quien en 2025 fue parte de la escuadra que compite en el Chinquihue. Se acusa que Puerto Montt realizó un descuento del Impuesto Único de su sueldo en esa temporada, pero no entregó dicho dinero al Servicio de Impuestos Internos.

Los albiverdes entregaron los estados financieros a la ANFP sin informar deudas previsionales ni tributarias. Sin embargo, el ahora jugador de Trasandino tuvo problemas al realizar la declaración de renta en un hecho informado directamente por el Servicio de Impuestos Internos.

Al mismo tiempo, los clubes denunciantes plantean que la situación identificada en el caso de Flores podría afectar también a otros futbolistas que defendieron a Puerto Montt.

La programación de los duelos pendientes:

26 septiembre:

12.30 San Felipe vs. Copiapó

15.00 Cobreloa vs. Santiago Wanderers

30 Septiembre: