Menor de edad de 14 años fallece en San Bernardo tras chocar a bordo de una motocicleta

Un menor de edad falleció durante este viernes 18 de septiembre tras un accidente automovilístico en la comuna San Bernardo, de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió al rededor de las 13:00 horas en la calle Santa Mercedes con esquina en el pasaje La Cumbre. De acuerdo con la información preliminar, un joven de 14 años a bordo de una motocicleta habría perdido el control del vehículo, por lo que chocó con una reja existente en el lugar.

Personal del SAMU realizó maniobras de reanimación al menor de edad que, a raíz de las lesiones generadas, falleció ahí mismo. El joven no contaba con antecedentes penales y la motocicleta no se encontraba inscrita.

Según explicó el teniente Cristián Martín González de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), las causas de una eventual pérdida de control del vehículo “hasta el minuto son materia de investigación”.