SENDA refuerza fiscalizaciones en Parque Padre Hurtado: balance nacional registra 3.432 controles
El organismo desarrolla un operativo de Tolerancia Cero en los alrededores del Parque Padre Hurtado, en apoyo a las fiscalizaciones de Carabineros con alcotest y narcotest a conductores, en el marco de las tradicionales fondas del sector.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) desarrolla un operativo de Tolerancia Cero en los alrededores del Parque Padre Hurtado, en apoyo a la fiscalización que realiza Carabineros a conductores mediante alcotest y narcotest.
El despliegue se realiza en el marco de las tradicionales fondas del sector.
De acuerdo con el reporte de controles difundido por SENDA, entre el 15 y el 18 de septiembre se han controlado 3.432 personas a nivel nacional, en procedimientos efectuados por Carabineros con apoyo del programa Tolerancia Cero.
Del total informado, nueve personas fueron detectadas en estado de ebriedad y 20 bajo la influencia del alcohol. Además, el balance registra 32 personas con presunta presencia de drogas.
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