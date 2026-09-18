SENDA refuerza fiscalizaciones en Parque Padre Hurtado: balance nacional registra 3.432 controles

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) desarrolla un operativo de Tolerancia Cero en los alrededores del Parque Padre Hurtado, en apoyo a la fiscalización que realiza Carabineros a conductores mediante alcotest y narcotest.

El despliegue se realiza en el marco de las tradicionales fondas del sector.

De acuerdo con el reporte de controles difundido por SENDA, entre el 15 y el 18 de septiembre se han controlado 3.432 personas a nivel nacional, en procedimientos efectuados por Carabineros con apoyo del programa Tolerancia Cero.

Del total informado, nueve personas fueron detectadas en estado de ebriedad y 20 bajo la influencia del alcohol. Además, el balance registra 32 personas con presunta presencia de drogas.