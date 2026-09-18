Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

Menor de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

Un niño de dos años falleció durante este viernes tras caer accidentalmente a una piscina en su domicilio ubicado en la comuna de Romeral, Región del Maule.

Según información preliminar de Carabineros, el menor fue trasladado por la familia al Hospital de Curicó, donde falleció a pesar de las maniobras del equipo médico.

Por instrucción del Ministerio Publico, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del hecho.

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