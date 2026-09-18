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    Fiscalía instruye a PDI y SML por hallazgo de cadáver en Playa Brava

    El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado durante la mañana en el sector sur de Playa Brava, en Iquique. De acuerdo con los registros de cámaras, habría sido expulsado por el mar cerca de las 03.30 horas y, preliminarmente, no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía instruye a PDI y SML por hallazgo de cadáver en Playa Brava

    El fiscal regional (s) de Tarapacá, Guillermo Arriaza, se constituyó durante la mañana en el sector sur de Playa Brava, en Iquique, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las arenas del lugar.

    Tras concurrir al sitio del suceso, Arriaza explicó que el aviso fue recibido durante la mañana y daba cuenta de la presencia de un cuerpo en la playa.

    “De acuerdo con los registros que tenemos de las cámaras, este cuerpo habría sido expulsado por el mar aproximadamente a las 03:30 horas”, informó.

    Luego de la alerta de la Central de Cámaras, concurrió al lugar personal de la Armada de Chile y del SAMU, quienes constataron el fallecimiento. De manera preliminar, la muerte estaría relacionada con una inmersión.

    Fiscalía instruye a PDI y SML por hallazgo de cadáver en Playa Brava

    Primeras diligencias

    La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios realizaron las primeras pericias al cuerpo en el lugar.

    Preliminarmente, se estableció que no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

    Finalmente, la Fiscalía instruyó el levantamiento y traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizará la autopsia correspondiente.

    Ese procedimiento permitirá confirmar la causa de muerte y la identidad de la víctima.

    Más sobre:FiscalíaPDISMLPlaya BravaPolicial

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