Fiscalía instruye a PDI y SML por hallazgo de cadáver en Playa Brava

El fiscal regional (s) de Tarapacá, Guillermo Arriaza, se constituyó durante la mañana en el sector sur de Playa Brava, en Iquique, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las arenas del lugar.

Tras concurrir al sitio del suceso, Arriaza explicó que el aviso fue recibido durante la mañana y daba cuenta de la presencia de un cuerpo en la playa.

“De acuerdo con los registros que tenemos de las cámaras, este cuerpo habría sido expulsado por el mar aproximadamente a las 03:30 horas”, informó.

Luego de la alerta de la Central de Cámaras, concurrió al lugar personal de la Armada de Chile y del SAMU, quienes constataron el fallecimiento. De manera preliminar, la muerte estaría relacionada con una inmersión.

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Primeras diligencias

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios realizaron las primeras pericias al cuerpo en el lugar.

Preliminarmente, se estableció que no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

Finalmente, la Fiscalía instruyó el levantamiento y traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Ese procedimiento permitirá confirmar la causa de muerte y la identidad de la víctima.