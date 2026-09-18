Hombre fallece apuñalado en fonda de Rengo: presunto autor estaría en situación irregular en el país

Hombre fallece apuñalado en fonda de Rengo: presunto autor está en situación irregular en el país

Un hombre falleció tras ser apuñalado en una fonda durante la madrugada de este viernes en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima se trataría de un hombre chileno de 23 años sin antecedentes policiales, quien se encontraba trabajando en la cocinería de una fonda en dicha comuna.

El jefe de la Brigada Homicidios (BH) de Rancagua, Juan Reyes, precisó que, luego de que la víctima terminara sus labores, comenzó a ingerir alcohol junto a un hombre nacionalidad venezolana, quien lo apuñaló con un arma cortante en el tórax por causas que aún están en investigación.

Pese a que la víctima fue auxiliada y trasladada al hospital de Rengo, falleció en el centro asistencial por la gravedad de las lesiones.

En tanto, la BH y el Laboratorio de Criminalística acudieron al sitio del suceso para iniciar las diligencias con los testigos del hecho y la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica de los hechos.