Con su primera participación en el tradicional esquinazo del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast dio pie a las celebraciones de Fiestas Patrias.

El Mandatario encabezó el rito en el Patio de los Naranjos pasado el mediodía. Durante su discurso agradeció la presencia y labor de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). También elogió a los conjuntos folclóricos de la instancia, “Miguel Gutiérrez” y “Los Maipucitos”

Sus palabras, en un momento, se dirigieron a sus ministros y subsecretarios: “Los veo y me siento tan orgulloso de poder trabajar con ustedes. Darles las gracias por el sacrificio, por el esfuerzo. No es fácil, han sido tiempos intensos, con catástrofes naturales, con vaivenes políticos internacionales y ahí estamos. Nos han llamado a vivir el tiempo que viene con esperanza, y la vivimos con esperanza gracias a ustedes y a sus equipos”

En esa línea, Kast también les comunicó que “a veces falta algo de tiempo para lo propio y ahí cada uno tiene que ir midiendo. Estamos cuidando un país entero, pero no podemos descuidar a nuestras propias familias y ahí uno tiene que medirse. Cada uno tiene que ser responsable de eso. Esto ha sido increíble”.

Presidente Kast encabeza su primer esquinazo y recalca que Chile “es una patria donde cabemos todos”

Durante la instancia, el Presidente también se refirió a los jóvenes: “miren hoy día cómo las personas se sienten orgullosas de ser chilenos. Pasamos un tiempo complejo, donde había muchas dudas. Hoy día nos hemos ido reencontrando en torno a lo que nos une, que es la patria. Es una patria donde cabemos todos (...) Es una casa común para cada uno de los chilenos. No nos olvidemos que cuando enfrentamos enemigos poderosos, tenemos que unirnos . Ahí no vale diferencia alguna”.

En ese mismo sentido afirmó que es necesario promover Chile y sentir orgullo por la patria. “A cada uno de los embajadores que están en Chile, decirles que Choose Chile, como dice nuestro canciller”, dijo.

A seis meses desde que asumió la presidencia, Kast concluyó su alocución con un vistazo hacia el futuro: “ No se preocupen, porque no solamente todo va a estar mejor, va a estar mucho mejor y los vamos a sorprender”.

Claudio Alvarado: “Ojalá nos podamos encontrar todos unidos en la diversidad”

Durante el esquinazo, el Presidente le pidió unas palabras al biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado. Así, el secretario de Estado recordó las reflexiones que realizó el cardenal Fernando Chomali durante el tradicional Te Deum Ecuménico, realizado este viernes.

“Chilenas y chilenos tengan la certeza y tengan la confianza que quienes hoy día colaboramos junto al Presidente Kast estamos para servir a nuestro país”, declaró.

Asimismo, mencionó que “ojalá nos podamos encontrar todos unidos en la diversidad. El país se construye entre todos, independientemente de nuestra ideología, de nuestras líneas de pensamiento. Las chilenas y los chilenos quieren mejores condiciones y calidad de vida”.